Nuevo cruce entre el PRO y LLA en la Ciudad: la ironía de Laura Alonso sobre Patricia Bullrich y el retuit de Milei por los piquetes

La vocera porteña y candidata a legisladora apuntó contra la ministra de Seguridad Nacional: “Nunca nos desteñimos”, aseveró. También destacó a la Policía de la Ciudad en relación los operativos en la Ciudad de Buenos Aires. La respuesta de la Rosada.

Laura Alonso, vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y candidata a legisladora porteña por el PRO, ironizó sobre la posición actual de la ministra de Seguridad Nacional y excandidata presidencial por el PRO, Patricia Bullrich: “Los que salimos de amarillo a las calles todos los días de la semana para hablar con los vecinos, nunca nos desteñimos”, afirmó.

Durante una entrevista con Radio Rivadavia, Alonso señaló que los dirigentes de su partido siempre estuvieron “en el mismo lugar”, y recalcó sobre sí misma: “Nuestro ADN es la competencia y nunca nos desteñimos. Hace 16 años que me sumé al PRO con los mismos valores, sueños y proyectos; esta vocera, que es del PRO, jamás se destiñó”.

En ese sentido, la candidata a legisladora también explicó sus motivos para votar al PRO, de cara a las próximas elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “No somos un experimento, no somos una propuesta regresiva, al contrario, la mirada del PRO es una mirada de futuro, por eso nos importa discutir los temas de la Ciudad».

“Tenemos trayectoria, lo hemos demostrado, somos los que mejor podemos hacerlo: cambiar Buenos Aires para que siga siendo una Ciudad global”, agregó. Y destacó el rol del exjefe de gobierno porteño y expresidente de la Nación, Mauricio Macri.

El viernes pasado, y luego del rechazo del Senado de la Nación a los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema, Bullrich afirmó que el exmandatario nacional y presidente del PRO estaba “con bronca”, y dijo que “se juntó” con el kirchnerismo “para voltearle un decreto al presidente Milei”.

“Me dio lástima, es la vendetta. Le salió el ‘tanito’ (sic), fue una vendetta total y absoluta de una persona que está con bronca y que actúa por impulso y no por inteligencia. Evidentemente, no quiere aceptar que al Gobierno le va bien, que está manejando las riendas de la economía, achicando el Estado y logra objetivos en el orden público”, añadió.

El cruce por los piquetes

En otro pasaje de la entrevista, Alonso denunció al espacio de los libertarios por confundir la discusión sobre la responsabilidad en la liberación de las calles porteñas de las manifestaciones y piquetes. En este punto, argumentó que la Policía Federal solo actúa en objetivos federales “como se vio en los operativos alrededor del Congreso”, mientras que la Policía de la Ciudad es la responsable de lo que ocurre en el resto de los cortes.

“La Policía Federal solo puede actuar en puntos geográficos muy específicos en la Ciudad de Buenos Aires, el resto corresponde a la Policía de la Ciudad”, determinó la funcionaria, al tiempo que informó que la fuerza de seguridad trabajó en la prevención y la eliminación de “más de 250” manifestaciones.

Además, recordó que, en la última Marcha por la Diversidad, el Gobierno nacional decidió no realizar ningún operativo sobre los objetivos federales. En cambio, la Policía de la Ciudad acompañó la manifestación con su cuerpo especial de mujeres y resaltó que no se registró ningún inconveniente.

Minutos después, el presidente Javier Milei replicó en su cuenta de X un mensaje del subsecretario de Prensa Javier Lanari, quien a modo de respuesta a los dichos de Alonso había escrito: “Durante más de 20 años no quisieron pagar el “costo político” de cortarles el chorro a los gerentes de la pobreza y reprimir el delito. Y ahora se arrogan el fin de los piquetes. Subestiman a la gente”.

Hace un par de días, Manuel Adorni, candidato a legislador porteño, también se había metido en la disputad por los piquetes al rechazar los dichos de Mauricio Macri, quien había adjudicado a la gestión actual del Gobierno porteño de haber terminado con los cortes de calle.