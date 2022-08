Nuevo desafío: se empezó a jugar la Superliga Argentina de Hockey

Compartir

Los clubes argentinos de hockey tienen desde ayer un nuevo desafío por delante, una competencia nacional con los mejores de cada región buscando clasificar a una instancia final a la que se sumarán los representantes de la Liga Metropolitana. Un torneo de semejante envergadura, con jugadores de selección y con mucha historia, no podía recibir otro nombre que la Súper Liga de Hockey (SLH).

La Confederación Argentina de Hockey (CAH) puso en marcha ayer la primera fase de la Súper Liga en damas y caballeros, con competencias en las regiones NOA, NEA, Centro-Cuyo y Bonaerense-Patagónica. Este fin de semana participan 32 clubes mujeres y 32 en varones de los que solo avanzarán a la segunda fase ocho equipos de cada rama (primero y segundo de cada región).

Esos ocho protagonistas jugarán la segunda fase el fin de semana del 24 de septiembre; los cruces ya están definidos por la CAH: 1º del NOA vs. 2º del NEA, 1º del NEA vs. 2º de Bonaerense-Patagónica, 1º de Bonaerense-Patagónica vs. 2º de Centro-Cuyo y 1º del Centro-Cuyo vs. 2º de NOA.

Cada llave constará de dos partidos, a eliminación directa y siendo locales los mejores de la primera fase. El primer criterio de desempate en caso de igualdad de puntos serán los goles a favor y en caso de persistir el empate se ejecutarán shoot-outs (penales).

Los cuatro ganadores de las llaves clasificarán a la tercera fase donde se unirán a los cuatro mejores equipos de la Liga Metropolitana para formar el Súper 8, siempre en damas y caballeros. De ese grupo selecto saldrán los primeros campeones de la Súper Liga de Hockey.

La segunda fase de la Superliga la jugarán los siguientes equipos en caballeros: Alemán de Mendoza y Jockey Club de Córdoba (zona Centro-Cuyo), Jockey Club de Rosario y Universitario de Rosario (zona NEA), UNCAS de Tandil y Estudiantes de Olavarría (zona Bonaerense-Patagonia) y Popeye BC de Salta y Santiago Lawn Tennis (zona NOA).

En tanto, las clasificadas en damas son: Universitario de Córdoba y Jockey de Córdoba (zona Centro-Cuyo), Universitario de Rosario y Atlético Provincial de Rosario (zona NEA), Universitario de Bahía Blanca y Monte Hermoso de Bahía Blanca (zona Bonaerense-Patagonia) y Popeye BC de Salta y Tucumán Rugby (zona NOA).

De esta segunda fase clasificarán cuatro equipos de damas y cuatro de caballeros se sumarán a los equipos de la Liga Metropolitana (CABA) para la tercera etapa que definirá a los campeones de la Superliga.

