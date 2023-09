Nuevo destino del padre Pepe: se va del conurbano bonaerense a Santiago del Estero

El cura villero José María Di Paola, conocido popularmente como el Padre Pepe, reveló que su próximo destino pastoral será el año que viene la provincia de Santiago del Estero, donde continuará trabajando con jóvenes con problemas de drogas y familias vulnerables.

De esta manera, el referente del Grupo de Curas en Opción por los Pobres dejará la parroquia San Juan Bosco, de la Villa La Cárcova, luego de diez años de tarea en esa comunidad en la diócesis de San Martín, en el noroeste del conurbano bonaerense, informó la agencia católica Aica.

Di Paola dijo al Canal Orbe 21 -fundado por el actual papa Francisco- que «si Dios quiere, empezaré el 2024 en alguna parroquia y atendiendo en Santiago del Estero, en algún barrio popular».

«Fui párroco de esta villa durante 14 años y, después de diez años en el Gran Buenos Aires, y con un paso de dos años por el Hogar de Campo Gallo (en Santiago), ahora voy a estar, Dios mediante, unos años en Santiago o La Banda, donde el obispo Vicente (Bokalic, obispo de esa provincia) me necesite».

El Padre Pepe dijo que «conozco Santiago, conozco a la gente; a Campo Gallo, al que quiero muchísimo. También tengo amigos curas en Santiago capital. Vicente y su obispo auxiliar (Enrique Martínez Ossola) son muy cercanos, gente muy buena».

«Realmente me voy a sentir muy bien», dijo, y agradeció a los obispos que le ofrecieron trabajar en sus diócesis, entre los que se mencionan a monseñor Hugo Bárbaro (San Roque, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco), monseñor Dante Braida (La Rioja) y monseñor Alejandro Benna (Alto Valle de Río Negro).

Di Paola sostuvo que «muchos que me han dado la posibilidad de ver si quería estar ahí. Fue una etapa de discernimiento y, charlándolo, decidí ir a una barriada popular en una ciudad como es Santiago y La Banda, que han crecido muchísimo»

«Así como abrimos cancha aquí en Capital, después en el Gran Buenos Aires y después de que muchos curas fueron a Buenos Aires, ahora me voy a unir a los curas de Santiago que están trabajando en los barrios, y aportar lo mío y sumándome como uno más a la tarea misionera que se hace allá», enfatizó.

Como él recordó, el Padre Pepe ya estuvo en Santiago del Estero, en la localidad de Campo Gallo. Tuvo que irse a esa ciudad luego de amenazas que recibió de narcotraficantes en 2009, según denunció el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, actual papa Francisco.

En ese momento Di Paola trabajaba en la Villa 21 del barrio porteño de Barracas. Tras su paso por Santiago regresó para trabajar en su actual destino.

«No sé si Milei está en sus

cabales»

«Ninguno de los curas de la villa se va a juntar con Milei si dice que el Papa es amigo de la dictadura», afirmó en otra entrevista el padre Di Paola, quien en los últimos días mantuvo junto a sus pares distintos encuentros con los otros dos candidatos más votados en las PASO: el ministro de Economía, Sergio Massa, postulante de Unión por la Patria (UxP), y Patricia Bullrich, la aspirante de Juntos por el Cambio (JxC).

Di Paola fue uno de los curas de los barrios populares que participó el 5 de septiembre último de una misa en desagravio al Papa, organizada para rechazar las «injurias, mentiras e insultos» que en los últimos años el candidato libertario le dedicó al Sumo Pontífice por medio de las redes sociales y en la prensa.

«No sé si Milei está en sus cabales, si tiene una ideología o un problema psicológico», dijo el sacerdote en declaraciones a FM Milenium.

En la entrevista radial, Di Paola comentó que en los barrios populares «hay gente que pensó que con Milei iba a cobrar en dólares la Asignación» Universal por Hijo (AUH), en referencia a la propuesta del libertario de dolarizar la economía, y que esa porción del electorado votó por el candidato de LLA en las PASO por «bronca y desconocimiento absoluto».

También opinó que el expresidente Mauricio Macri y el Gobierno actual «se tienen que hacer cargo de la situación actual» del país.

«En la gestión de Alberto Fernández se hicieron cosas, pero están en deuda en algunos puntos», dijo y agregó: «La gente reclama trabajo, no planes».

Di Paola comentó que tanto Massa como Bullrich «estuvieron receptivos» ante los planteos hechos por los curas de las villas sobre temas como el «trabajo, la atención en la salud, la integración socio-urbana y las adicciones».

El sacerdote, por su parte, criticó también al auditor general de la Nación y candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio Miguel Ángel Pichetto, quien en varias ocasiones cuestionó la «ideología del pobrismo» que, según su criterio, plantea la Iglesia católica.