Nuevo parte médico: Susana Giménez “ya no contagia” y comenzó a hacer rehabilitación en el sanatorio

Las buenas noticias se suceden con el correr de los días. Y si bien siempre debe optarse por la prudencia, no bajar la guardia, podría afirmarse que Susana Giménez ya superó las instancias más delicadas desde que empezó a sentir los primeros síntomas de coronavirus, el sábado 5 de junio. Así lo indica el último parte médico difundido por el Sanatorio Cantegril, de Punta del Este, correspondiente a este miércoles 23: la conductora “sigue respondiendo favorablemente al tratamiento” y los médicos le van “disminuyendo lentamente el suplemento de oxígeno”, lo que ocurre desde el último fin de semana. Además, “ya no contagia”.

La novedad que incorpora el informe -habida cuenta de que el resto es la ratificación de una tendencia: su mejoría- es la rehabilitación que Susana acaba de comenzar: realiza “fisioterapia motora y respiratoria”. Después de 13 días de internación, es necesario recuperar -y no perder- movilidad. Y además, la neumonía que provocó su traslado al hospital -en la noche del jueves 10- afectó sus pulmones.

Por eso la diva de 77 años arrancó con distintas tareas que le permitirán acelerar su recuperación, si bien los doctores todavía no quieren dar una fecha aproximada en la que recibiría el alta. El parámetro es claro: hasta que no se encuentre completamente recuperada, no retornará a su mansión en Rincón del Indio, La Mary. Y de manera coloquial, su hija Mercedes Mecha Sarrabayrouse se lo viene repitiendo a sus familiares y amigos: “Tiene para varios días más”, advierte Mecha, quien también contrajo la enfermedad, aunque la superó sin mayores percances.

Ayer, la conductora de Telefe había recibido el alta de la terapia intermediada luego de ocho días. Una saturación ineficiente de oxígeno había provocado su derivación a esa instancia de mayores cuidados, anterior a una terapia intensiva. Una vez allí, su estado de salud manifestó una evolución sostenida.

En la tarde del martes, ya instalada nuevamente en una habitación común en el cuarto piso de la clínica, Susana se encargó de realizar distintos posteos en su Instagram como una sentida despedida de su histórico maquillador: Juan Carlos López murió por COVID-19 a los 66 años, luego de haber permanecido más de un mes internado.

En la filmación -tomada en 2019, en la previa de su regreso a la televisión-, se observa cómo López la maquilla, mientras Susana está con los ruleros puestos, un pijama comprado en Nueva York y los pies sobre la mesa del camarín. “Juan, quiero recordarte así -escribió junto a la grabación-, trabajando, divirtiéndonos como lo hicimos tantos años juntos, viajando por el mundo, riéndonos sin parar. Te voy a extrañar toda la vida”.

Susana había recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer el viernes 4, en el Campus de Maldonado: al parecer -en una versión que aún no pudo ser confirmada- había pedido expresamente que le adelantaran la inoculación, prevista en un principio para varias semanas más adelante.

Al otro día comenzó a experimentar distintos síntomas relacionados con el coronavirus. Uno de los empleados de La Mary también mostró indicios de haber contraído el virus. Su hisopado dio positivo, al igual que el PCR de la diva y el de Mercedes.

Pero hasta el miércoles siguiente (9 de junio) su cuadro no revestía mayores inconvenientes, aun cuando Giménez decía sentir un “dolor en el cuerpo (que) es horrible”. Horas después le diagnosticarían la neumonía que provocaría su ingreso al Cantegril.

