Nuevo récord: 1104 casos y 21 muertes por coronavirus

Compartir

Linkedin Print

El Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó en su parte de prensa de este sábado, un nuevo récord de contagios de 1104 casos y el fallecimiento de 21 personas por coronavirus en todo el territorio provincial.

Los comprovincianos que perdieron su vida luchando contra este virus son diez de Formosa Capital: Elio de 72 años, Juan Luis de 70 años, Wencelada de 56 años, Ramón de 56 años, Fernando de 54 años, Walter de 53 años, Carlos de 52 años, Milton de 52 años, Aníbal de 45 años y Fabián de 32 años; cinco vecinos de Clorinda: José de 72 años, Felipe de 67 años, Hugo de 67 años, Hugo de 66 años y Elena de 59 años; dos vecinos de Las Lomitas: Damiana de 88 años y Lorenzo de 51 años; un vecino de San Martin II: Delfor de 89 años; una vecina de Palo Santo: Argentina de 71 años; un vecino de General Güemes: Hugo de 52 años; y un vecino de Laguna Naineck: Edilberto de 39 años; por quienes el organismo expresó sus condolencias a familiares y seres queridos.

Respecto a los 1104 casos nuevos, fueron diagnosticados en personas de entre siete meses y 91 años de edad, en el marco de los 7918 test de vigilancia y búsqueda activa realizados en las últimas 24 horas con el 13,9% de positividad.

Del total de casos, 523 corresponden a Formosa Capital: 523 consultas por síntomas, 168 contactos estrechos, 97 por búsqueda activa, ocho consultas por egreso y cuatro controles por internación; 46 a Clorinda: 20 consultas por síntomas, 15 por búsqueda activa, siete contactos estrechos y cuatro consultas por egreso; 34 a Laguna Blanca: 26 contactos estrechos, cuatro por búsqueda activa y cuatro consultas por síntomas; 27 a Pirané: 16 contactos estrechos y 11 por búsqueda activa; 16 a General Güemes: 10 contactos estrechos y seis por búsqueda activa; 16 búsquedas activas a Los Chiriguanos; 15 a Las Lomitas: nueve por búsqueda activa y seis contactos estrechos; 14 contactos estrechos a Riacho He He; 10 al Espinillo: 10 contactos estrechos y tres por búsqueda activa.

También, se detectaron 13 casos por búsqueda activa en Lote 8; 12 en Ibarreta: ocho contactos estrechos y cuatro por búsqueda activa; 11 por búsqueda activa en Ingeniero Juárez; 10 en Misión Laishí: ocho contactos estrechos y dos consultas por síntomas; ocho en Misión Tacaaglé: cinco por búsqueda activa y tres contactos estrechos; siete contactos estrechos de El Colorado; siete de Villafañe: cinco contactos estrechos y dos por búsqueda activa; seis de Estanislao del Campo: cuatro contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cinco búsquedas activas en Tres Lagunas; cinco en General Belgrano: tres contactos estrechos y dos por búsqueda activa; cuatro en Buena Vista: dos contactos estrechos y dos consultas por síntomas; cuatro en Palo Santo: dos contactos estrechos y dos búsquedas activas y cuatro más por los mismos motivos en Pozo del Tigre.

Completan el total de casos, tres contactos estrechos de Laguna Naineck; tres búsquedas activas de Laguna Yema y otras tres de María Cristina; dos búsquedas activas de Mansilla y otras dos de San Martín Dos; dos contactos estrechos de Herradura; una búsqueda activa de Gran Guardia, otra de La Rinconada, otra de Mojón de Fierro y una más de Siete Palmas; una consulta por síntomas de Subteniente Perín y otra de La Primavera; dos ingresos desde Corrientes, dos desde Santa Fe, uno desde Buenos Aires y uno desde Córdoba.

Además, ayer se dio el alta médica a 828 pacientes recuperados que son de Formosa, 684; Clorinda, 35; Laguna Blanca, 16; Pirané, 12; General Belgrano, 11; Los Chiriguanos, 10; Ingeniero Juárez, siete; EL Colorado, seis; Siete Palmas, seis; General Güemes, seis; Misión Laishi, cinco; Villafañe, cinco; Misión Tacaagle, cuatro; Colonia Pastoril, tres; El Espinillo, tres; Ibarreta, dos; Las Lomitas, dos; Palo Santo, dos; Posta Cambio Zalazar, dos; y Riacho He He, Comandante Fontana, Estanislao del Campo, Herradura, Laguna Yema, Tatane y Villa Escolar, uno de cada localidad.

Compartir

Linkedin Print