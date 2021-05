Nuevo récord: ayer fallecieron 14 formoseños por coronavirus y diagnosticaron 594 casos

Compartir

En el parte de prensa de este domingo, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, informó que, en las últimas 24 horas, 14 personas fallecieron y otras 594 fueron detectadas como casos positivos de COVID 19 en la provincia de Formosa.

Los comprovincianos que perdieron su vida luchando con el virus son Eustasio de 69 años e Isabelino de 44 años vecinos de Belgrano; Teodora de 67 años, de Herradura; Cesar, de 59 años, de Laguna Blanca; Juana de 73 años, Petrona de 66 años y Pedro de 58 años de Formosa Capital; Lourdes de 57 años, Mirian de 56 años, Pabla de 52 años, María de 49 años, Rocío de 46 años y Jacobo de 28 años, de Clorinda; y María de 49 años, quien había ingresado desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero también era oriunda de Clorinda.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos”, sostuvo el organismo.

En cuanto a los 594 nuevos diagnósticos, los mismos fueron detectados en personas de entre 10 meses y 87 años, en el marco de los 4.905 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, con el 12,1% de positividad, realizados en las últimas 24 horas.

Del total, 464 corresponden a Formosa: 325 consultas por síntomas, 85 contactos estrechos, 47 por búsqueda activa, cuatro controles por internación y tres consultas por egreso; 40 a Clorinda: 18 consultas por síntomas, 15 contactos estrechos, tres por búsqueda activa, tres controles por internación y una consulta por egreso; 20 a General Belgrano: 14 contactos estrechos, tres por búsqueda activa y tres consultas por síntomas; 11 a Villafañe: cinco contactos estrechos, cuatro consultas por síntomas y dos consultas por egreso; nueve a El Espinillo: seis contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por egreso; siete a El Colorado: cinco contactos estrechos y dos consultas por síntomas; siete a Riacho He He: seis contactos estrechos y una por búsqueda activa; seis a Misión Tacaaglé: cuatro contactos estrechos y dos por búsqueda activa; seis a Laguna Naineck: cuatro por búsqueda activa y dos contactos estrechos.

Además, otros cinco son de Laguna Blanca: cuatro consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cinco más de Pirané: dos contactos estrechos, dos por búsqueda activa y una consulta por síntomas; tres contactos estrechos de General Güemes; dos búsquedas activas de Los Chiriguanos; dos de Villa Dos Trece: un contacto estrecho y uno por búsqueda activa; un contacto estrecho de Las Lomitas, otro de Lamadrid; una consulta por síntomas de Estanislao del Campo; una búsqueda activa de Herradura; un contacto estrecho de Ibarreta y otro de Palo Santo; y una búsqueda activa de Tatane.

También, este domingo se dará de alta médica a 584 pacientes recuperados de Formosa: 401, Clorinda: 92, Pirané: 17, General Belgrano: 16, Laguna Naineck: 11, El Espinillo: 8, Laguna Blanca: 6, Riacho He He: 6, General Güemes: 6, Herradura: 4, Misión Tacaagle: 3, Ibarreta: 2, Tatane: 2, Comandante Fontana: 1, Gran Guardia: 1, Ingeniero Juárez: 1, Misión Laishi: 1, Palo Santo: 1, Tres Lagunas: 1, Villa Dos Trece: 1, Villa Escolar: 1, La Loma: 1, e ingreso de otras jurisdicciones: 1.

Casos totales

En ese contexto, al 9 de mayo de 2021 en la provincia de Formosa se diagnosticaron 13.273 casos de coronavirus, de los cuales 6.776 se recuperaron, 6.258 continúan activos, 205 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. Además, se llevaron a cabo 437.219 test con el 3,04 % de positividad acumulada.

La cantidad de casos activos de COVID-19 por localidad se distribuye en Formosa, 4.722; Clorinda, 549; Belgrano, 131; Laguna Naineck, 104; Pirané, 87; Riacho He He, 59; Los Chiriguanos, 49; Misión Tacaaglé, 48; General Güemes, 42; Ingeniero Juárez, 32; Palo Santo, 31; Ibarreta, 29; El Espinillo, 29; Villafañe, 29; Herradura, 28; Comandante Fontana, 23; Colonia Pastoril, 22; Buena Vista, 22; Misión Laishí, 18; Villa Dos Trece, 17; Villa Escolar, 14; Laguna Blanca, 13; Siete Palmas, 13; Estanislao del Campo, 12; El Colorado, 12; Tatane, 10; Gran Guardia, 6; Subteniente Perin, 6; Mojón de Fierro, 6; Las Lomitas, 6; La Primavera, 5; Posta Cambio Zalazar, 5; General Mansilla, 4; Lamadrid, 3; Tres Lagunas, 2; El Potrillo, 2; Guadalcazar, 2; Laguna Yema, 2; Pozo de Maza, 1; e ingreso desde otras jurisdicciones, 63.

Suba de contagios y muertes

Por último, el Consejo indicó que, en esta última semana epidemiológica se detectaron en la provincia 4.517 casos positivos de COVID-19 y se produjeron 54 fallecimientos por esta enfermedad, siendo el número semanal más alto de muertes desde el inicio de la pandemia. Estos indicadores de la última semana significan un aumento del 84% de los contagios y del 74% de las muertes por COVID19 en relación a la semana anterior.

“La capacidad de daño del coronavirus se evidencia en toda su dimensión, y nos exige que seamos más cuidadosos que nunca para resguardar la salud y la vida propia y la de nuestros seres queridos. También queda evidenciado porqué hemos calificado al virus como el único enemigo que tenemos los formoseños, al cual debemos enfrentar con mucha responsabilidad, unidad y solidaridad”, manifestó el organismo.

Y concluyó: “Como expresó recientemente el Papa Francisco: Todos estamos en la misma barca, llamados a trabajar para que no haya muros que nos separen, para que no hayan ‘otros’ sino sólo un ‘nosotros’ grande como toda la humanidad”.

