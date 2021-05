Nuevo récord de contagios en Formosa: se detectaron 1071 casos y nueve fallecidos

Compartir

En una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” informó que, en las últimas 24 horas, la provincia llegó a un nuevo récord de diagnósticos por coronavirus con 1071 casos detectados. Asimismo, anunció que otras nueve personas fallecieron por esta enfermedad.

Los comprovincianos que perdieron la vida luchando con este virus, son ocho de Formosa Capital: Ramón de 84 años, Bonifacia de 81 años, Azucena de 66 años, Rosa de 49 años, Diego de 44 años, Oscar de 39 años, Noelia de 37 años y Conrado de 26 años; y un vecino de General Güemes: Manuel de 53 años, por quienes el organismo expresó sus condolencias y seres queridos.

Respecto a los 1071 nuevos diagnósticos, fueron detectados en personas de entre cuatro meses a 87 años en el marco de los 7387 test de vigilancia y búsqueda activa de casos realizados en las últimas 24 horas con el 14,5% de positividad.

Del total, 786 corresponden a la Ciudad de Formosa: 586 consultas por síntomas, 97 contactos estrechos, 87 por búsqueda activa, 10 consultas por egreso y seis controles por internación; 48 a Clorinda: 22 consultas por síntomas, 13 contactos estrechos, 12 por búsqueda activa y una consulta por egreso; 24 a Los Chiriguanos por búsqueda activa; 23 a Pirané: 14 contactos estrechos y nueve por búsqueda activa; 20 a Estanislao del Campo: 18 contactos estrechos y dos consultas por síntomas; 17 a El Espinillo: 16 contactos estrechos y uno por búsqueda activa.

También, 15 casos son de Ingeniero Juárez: 12 contactos estrechos y tres por búsqueda activa; 14 de Misión Tacaaglé: ochocontactos estrechos y seis por búsqueda activa; 13 de Belgrano: seis contactos estrechos, cuatro consultas por egreso y tres por búsqueda activa; 12 de Las Lomitas: nueve contactos estrechos y tres por búsqueda activa; 10 de Riacho He He: ocho contactos estrechos y dos por búsqueda activa; nueve de Mansilla: siete contactos estrechos y dos por búsqueda activa; nueve de Laguna Naineck: seis contactos estrechos y tres por búsqueda activa; nueve de El Colorado: siete contactos estrechos y dos por búsqueda activa; siete contactos estrechos de Misión Laishí; siete de Laguna Blanca: cuatro contactos estrechos y tres por búsqueda activa.

Completan la cifra total de diagnósticos diarios, seis casos de Fontana: cuatro contactos estrechos, uno por búsqueda activa y una consulta por síntomas; cinco de San Martín Dos: cuatro contactos estrechos y una consulta por egreso; cuatro de Herradura: tres consultas por síntomas y uno por búsqueda activa; cuatro de Siete Palmas: tres por búsqueda activa y un contacto estrecho; tres búsquedas activas de Pozo de Maza; tres de Pozo del Tigre: dos contactos estrechos y una consulta por síntomas; tres de Villa Dos Trece: dos por búsqueda activa y un contacto estrecho; dos contactos estrechos de Buena Vista y dos más de Ibarreta; una búsqueda activa de Palo Santo, otra de Vaca Perdida, otra de Mojón de Fierro y una más de Monte Lindo; una consulta por síntomas de Villafañe y otra de Villa Escolar; y siete ingresos desde otras jurisdicciones: cuatro de Chaco, una de Corrientes, una de Córdoba y una de Salta.

Además, este miércoles se dará de alta médica a 667 pacientes recuperados que corresponden a Formosa, 551; Clorinda, 45; Villafañe, 10; El Espinillo, siete; Las Lomitas, siete; Laguna Blanca, siete; Villa Dos Trece, cinco; General Belgrano, cinco; Misión Tacaaglé, cinco; Laguna Naineck, cinco; Los Chiriguanos, cuatro; Riacho He He, cuatro; El Colorado, tres; Pirané, tres; Ingeniero Juárez, dos; y Herradura, Misión Laishi, Tres Lagunas y General Güemes, uno en cada localidad.

Cifras totales

En ese contexto, al 19 de mayo de 2021, en la provincia de Formosa se diagnosticaron 21.190 casos de coronavirus, de los cuales 12.618 se recuperaron, 8.207 están activos, 331 fallecieron y 34 egresaron de la provincia. También se llevaron a cabo 493.592 test con el 4,29% de positividad acumulada.

Controles

En las últimas 24 horas, la Policía de la provincia registró en ingreso al territorio de 604 camiones de carga, 133 vehículos y 174 personas; controló en la vía pública a 54.169 personas y 8.075 vehículos; labró actas de infracción a 31 vehículos y 484 personas por incumplimiento de medidas sanitarias; y detectó cuatro violaciones de cuarentena de contactos estrechos.

En ese sentido, el pasado martes se constató una violación al aislamiento domiciliario obligatorio de una persona con diagnóstico positivo de COVID-19 en la ciudad de San Martin II detectada al circular en la Ruta Nacional 86 junto a un contacto estrecho.

Atento a la gravedad de estas conductas irresponsables que ponen en riesgo a la salud pública de la población, se están iniciando acciones legales contra los infractores de estas medidas sanitarias.

Récord diario

Por último, el organismo resaltó que, en la jornada de ayer, se superaron los mil casos diagnosticados de COVID-19 lo cual constituye un récord diario, al igual que la dispersión geográfica con las 33 localidades en las que fueron detectados.

Esta grave situación epidemiológica se verifica en todo el país, donde el pasado martes se notificaron 35.543 casos nuevos y 745 muertes por COVID-19, lo cual constituyen récords en la Argentina desde el inicio de la pandemia.

La velocidad de la propagación del virus y la dispersión geográfica de la misma indican que se está ante el momento más crítico en la lucha contra el virus.

Además, la circulación viral comunitaria de sus nuevas variantes multiplicó la probabilidad de que cualquier miembro de la comunidad se contagie, con riesgo de salud y de vida para personas de todas las edades.

“Así como el virus cambió para ser más dañino, nosotros tenemos que cambiar para protegernos mejor”, sostuvo el Consejo.

En esa línea invitó a la comunidad a repensar las costumbres cotidianas y suspender en este tiempo todas las conductas o situaciones que puedan exponerlos al contagio.

“Tal como nos enseña la Doctrina Social de la Iglesia “los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados sobre un cambio decidido de la conducta social”, así, en este tiempo de pandemia solo estamos seguros cuando para cuidar la salud propia y la de los demás, mantenemos las medidas de cuidado preventivas como el barbijo y el distanciamiento social, y cumplimos estrictamente los protocolos sanitarios”, manifestó el organismo.

Y concluyó: “No existe margen para conductas irresponsables, negacionistas o individualistas. Necesitamos del compromiso de todos y cada uno de los formoseños y formoseñas para superar esta adversidad”.

