Nuevo récord de crecimiento para la recaudación provincial: en abril tuvo un incremento del 139,1%

La recaudación propia de la provincia de Formosa del mes de abril de 2021 fue por $746,76 millones, teniendo un crecimiento nominal del 139,1% respecto al mismo mes del año 2020, lo que constituye un récord para la recaudación formoseña, superando incluso a marzo cuando también había marcado un récord (para ese entonces), con un alza nominal del 95,6%.

Si se descuenta la inflación, considerando una estimación propia del IPC NEA (en base a REM del BCRA) para el mes de abril de 2021, la recaudación experimentó un incremento interanual del 60,9% en términos reales, el más alto de, por lo menos, los últimos 40 meses, informó la consultora Politikon Chaco.

De esta forma, la provincia de Formosa muestra por séptimo mes consecutivo una variación real interanual positiva, y se convierte en la más alta de los últimos 40 meses: desde el inicio de la serie de relevamiento propio de Politikon, que se inicia en enero 2018, nunca antes Formosa experimentó un crecimiento como el producido en este abril 2021, ni como el de marzo pasado.

Si bien no debe dejar mencionarse el hecho de que la base comparativa es baja (abril y mayo 2020 fueron los más afectado en términos de recaudación por los primeros impactos de las medidas restrictivas por pandemia), el hecho de que la provincia acumule ya siete meses de alzas muestra un camino iniciado de recuperación. De hecho, si se mide la recaudación en moneda constante, abril 2021 no solo es superior al mismo mes de 2020 sino también de 2019, aunque está aun levemente por debajo de 2018.

Observando los últimos siete meses de la recaudación propia de la provincia de Formosa, se observa este marcado proceso de crecimiento mencionado anteriormente: a partir de octubre comenzó a mostrar alzas reales, que fueron cada vez más robustas (inició en +2,5%, alcanzó el 11,4% en enero, 35,7% en marzo y récord de 60,9% en abril). De hecho, el alza real mostrado en octubre 2020 fue el primero en veintisiete meses (el último registrado fue en julio de 2018, +3,6%), y el registrado en abril 2021 fue, como ya se dijo, el más alto de los últimos 40 meses.

Esos datos demuestran que la provincia transita un camino de crecimiento neto que trae mayor aire a la caja provincial de cara a desafíos propios de este período de año, y que colabora en la recuperación de la misma luego de haber tenido caídas durante poco más de dos años.

Como se detalló previamente, la proyección para los meses que vienen muestran una continuidad en los crecimientos reales, particularmente por la base comparativa. Si bien el alto incremento real que muestra Formosa es una excelente noticia (considerando los contextos y los escenarios macro), se debe considerar que el periodo base de comparación tiene serias afectaciones por arrastre de crisis, una economía en estado de recesión, algo que se inició ya a mediados de 2018, e impactos inflacionarios (sobre todo en una provincia del NEA, región que tiene la mayor alza del IPC de todo el país), y por pandemia, que en marzo 2020 comenzó a aparecer y entre abril y junio tiró a la baja de manera muy brusca la recaudación. Por ende, las proyecciones para esos meses de este 2021 afirman que se volverá a tener incrementos reales de fuerte magnitud, a partir de esa baja base comparativa, lo cual no niega igualmente el incremento en la actividad que repercute justamente en la recaudación.

Comportamiento según

concepto de recaudación

Dentro de los recursos propios, el Impuesto sobre los Ingresos Brutos representó en abril de 2021 el 82,2% de la recaudación propia de la provincia, con un total recaudado de 613,7 millones y mostró un incremento del 128,2% nominal, lo que en términos reales significa un alza del 53,6% respecto al mismo mes 2020, algo debajo del total provincial.

Por su parte, el Impuesto de Sellos (que representó el 10,5% del total provincial) tuvo una recaudación total de $78,5 millones, incrementándose un fuerte 110,4% en términos reales. El Impuesto Inmobiliario Rural, a su vez, recaudó $19,2 millones, con un incremento real del 29%.

Por su parte, la Tasa Retributiva de Servicios creció 446,3% real (alza de +$20 millones), el Régimen de Facilidades de Pago un 75,5% real, y los Impuestos a los Juegos de Azar cayeron en términos reales un 8,4%.

Finalmente, consolidado los datos de recaudación del primer cuatrimestre del año, se observa que crecen un 84,4% contra el mismo período de 2020, que en términos reales equivale a un incremento del 25,5%, siendo el mejor primer cuatrimestre desde, por lo menos, 2018.

En este punto, el Impuesto Inmobiliario Rural y la Tasa Retributiva de Servicios muestran altos incrementos porcentuales en términos reales; al tiempo que Ingresos Brutos sigue siendo el ítem líder de la recaudación formoseña concentrando el 84,3% del total, y creciendo también de manera importante.

