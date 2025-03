¿Nuevo régimen cambiario? Por las dudas, el campo bajó la palanca y frenó liquidaciones

En esta parte del año el Banco Central posa su mirada sobre la cosecha gruesa. En marzo empiezan a llegar con más abundancia los dólares del campo y, estacionalmente, las liquidaciones de divisas alcanzan su mayor volumen entre abril y junio.

Esta vez la regla se venía cumpliendo hasta que a mediados de mes las cerealeras bajaron la palanca. Ni bien se instalaron los ruidos de que se venía un “nuevo régimen cambiario” como consecuencia del acuerdo con el FMI, el flujo diario de liquidaciones cayó abruptamente.

Fuentes que siguen de cerca esta operatoria, en promedio, durante la primera quincena de marzo se liquidaron unos US$ 120 millones diarios. Eso fue así hasta el 18 de marzo -ese día el ministro de Economía habló en TV- y desde entonces las liquidaciones bajaron a US$ 40 millones, hasta el miércoles pasado. Súbitamente, subieron a US$ 150 millones el jueves y el viernes, en coincidencia con el anuncio, también de Caputo, de que la conversación con el FMI gira en torno a US$ 20.000 millones.

¿El campo consideró que la firma del acuerdo con el FMI trae añadida una devaluación del peso mayor al crawling peg del 1% mensual vigente hasta hoy? Así parece.

El resultado mensual de las liquidaciones de las cerealeras nucleadas en CIARA-CEC dirá que en marzo (falta un día hábil, este lunes) se volcaron al mercado unos US$ 1.800 millones, una cifra menor a la de enero y febrero de este año, cuando llegaron a US$ 2.073 y 2.181 millones, respectivamente. En una cerealera comentaron este fenómeno observado en marzo: “Históricamente es así, cada vez que el mercado cambiario empieza a tener ruidos, la liquidación de granos se paraliza. Por definición, los productores venden un producto a valor dólar y si hay alguna expectativa o incertidumbre, eso naturalmente deriva en una parálisis del mercado. Por dos razones: primero, porque crece la brecha y, segundo, porque apuestan a que van a tener un mejor tipo de cambio”.

Y agregan: “La baja promedio fue, claramente, porque se apagó el mercado de granos, siempre pasa lo mismo en la Argentina, cuando hay ruidos, el productor deja de vender”.

Esto ocurrió pese a que desde el 27 de enero y hasta el 30 de junio rige una baja temporaria de retenciones a las exportaciones agropecuarias. La reducción de la alícuota que tributa la soja fue de 33% a 26%, y la de derivados de soja de 31% a 24,5%, por ejemplo. El bajón de liquidaciones fue sincrónico con la racha de diez días consecutivos de saldo vendedor por parte del Banco Central. Ahora todo el mundo está mirando el goteo de reservas mucho más que el precio del dólar paralelo, que ha pegado un salto del 7% en marzo, pero no tanto como para modificar la idea de que hoy en la Argentina hay “atraso cambiario”. La brecha hoy está en 19%.

Todo esto ocurre en medio de la ansiedad que el propio Gobierno se encargó de incentivar dando vuelta, de a poco, las barajas, es decir, contando parcialmente de qué se tratará el acuerdo que aún se negocia con el FMI. Se pasó del anuncio de que “solo le faltaba el moño” al acuerdo, al DNU, la discusión en la bicameral, las declaraciones de Caputo, la revelación del monto del acuerdo, los posibles usos de los fondos que recibirá el Tesoro, y ahora, cuántos de esos dólares serán de “libre disponibilidad”.

“El mercado se preocupa porque el Central gastó US$ 1.400 millones en quince días, y se olvida que en 2018 se fueron US$ 2.000 millones en un día”, recuerda Leonardo Chialva, de la consultora financiera Delphos.

“Para mí lo de estos días es una anti-corrida: ni tanto volumen ni tanto cambio en las cotizaciones. Faltaron dólares porque las cerealeras mermaron sus liquidaciones, algo que se va a revertir a mediados de abril, cuando se tenga claridad sobre el régimen cambiario y los productores vuelquen su producción al mercado”.

Y considera que es lógico que las importaciones se aceleren ante el rumor de cambio de régimen. “Además, crecieron mucho en enero y febrero porque se habían acumulado a la espera de la eliminación del impuesto PAIS”. A su juicio, un cambio posible respecto al régimen actual es que se elimine el dólar blend, que para los exportadores significará una merma en el tipo de cambio que reciban de apenas el 4%.

Empieza abril, y el mercado espera que de la incertidumbre se pase a la certeza. Se vienen dos semanas de alta tensión.