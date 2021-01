Nuevo servicio de atención para los donantes de sangre

Compartir

Desde el Centro Provincial de Hemoterapia (CPH) y el Programa Provincial Sangre Segura, dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, se dio a conocer a la comunidad que se puso en marcha una nueva modalidad de atención para los donantes voluntarios de sangre.

Dicha disposición, se debe a la actual situación epidemiológica que transita por estos días la provincia de Formosa en relación al brote de coronavirus, registrado en varios puntos del territorio, por lo cual, las autoridades sanitarias aplicaron nuevas restricciones a la circulación y actividades.

En este marco, el Centro Provincial de Hemoterapia, dio a conocer que tanto las personas que ya son “donantes voluntarios habituales”, como los interesados en ser “nuevos donantes”, contarán con un móvil “que los va buscar al domicilio para traerlos hasta el banco de sangre. Y luego de la donación, nuevamente serán llevados hasta sus casas”, explicó la responsable del CPH, bioquímica Griselda Salinas.

Remarcó que esta modalidad estará disponible de lunes a domingos, solo para efectuar la donación en el banco de sangre del CPH, que tiene su sede en el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”. “Esto está activo solo para nuestro banco de sangre, no así para las demás postas de donación que tenemos en la ciudad, que se encuentran en los hospitales: Central, Madre y el Niño y Distrital 8”, aclaró Salinas.

Destacó que los interesados pueden comunicarse al celular 3704269255 “para hacer cualquier consulta y disipar las dudas, como también para solicitar permiso de circulación y acercarse a donar, o para pedir turnos programados para la extracción de sangre, o bien para coordinar la búsqueda del donante al domicilio y el traslado de regreso”.

Sobre lo anterior, dejó en claro que, si bien, la persona puede solicitar el traslado ida y vuelta desde el domicilio para hacer la donación de sangre, sigue vigente la donación por medio “de la solicitud previa de un permiso especial de circulación, para que el donante se acerque por sus propios medios a donar y con ese fin pueda circular sin problemas”.

La profesional en hemoterapia recalcó que la donación de sangre es un acto altruista, solidario, generoso y de profundo amor al prójimo, sobre todo para aquellas personas que padecen distintos problemas de salud y que necesitan de una transfusión para hacer sus tratamientos, mejorar su calidad de vida “e inclusive para salvar”.

La sangre es un líquido vital irremplazable, que no se puede fabricar y que no tiene sustituto alguno. La única manera de que las personas que la necesitan puedan contar con este componente “es que otro ser humano tenga la voluntad de donar, y ahí radica la importancia de tomar la decisión de ser donantes”, subrayó.

Todos, por más sanos que seamos, podemos necesitar sangre en algún momento de nuestras vidas. O algún amigo, o familiar, o persona cercana. Con una sola unidad de sangre (una bolsita de 250 cm) se pueden salvar hasta 4 vidas. “Esperamos a todos los que quieran donar a que se comuniquen con nosotros al número telefónico difundido”, insistió Salinas para concluir.

