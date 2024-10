Nuevo Torneo: con 30 equipos, dos zonas de 15 y dos campeones

Recientemente, desde el recinto del predio de Ezeiza, la AFA aprobó el nuevo formato que tendrá el fútbol argentino en el 2025. Si bien aún quedan cuestiones por confirmar, y falta que la IGJ apruebe la Asamblea, así serán los torneos en el próxima temporada.

Los dirigentes del fútbol argentino, junto al Chiqui Tapia que encabezó la Asamblea, definieron que en la temporada actual no habrá descensos. Sí, luego de disputarse la Copa de la Liga y a falta de diez fechas para que termine la Liga Profesional, se confirmó que no habrá equipos que bajen a la Primera B Nacional en diciembre.

De esta manera, los 28 equipos actuales de Primera más los dos que se sumen desde el ascenso conformarán un campeonato de 30 equipos que se dividirá en dos torneos. Un Apertura (primer semestres del año) y un Clausura (segundo semestre). Pero esta vez, no será bajo el sistema todos contra todos.

El formato de cada torneo será similar al de la Copa de la Liga que hace unos meses ganó Estudiantes. Serán dos zonas de 15 equipos cada una, disputándose 14 partidos contra los rivales de la zona propia, uno por la fecha de clásicos y un interzonal que posiblemente sea una segunda jornada de clásicos, aunque también podría definirse por sorteo.

La Copa de la Liga no

seguirá estando vigente

Luego, como en la Copa de la Liga, se cruzarán los equipos en llaves de playoffs, aunque no está confirmado cómo será la clasificación a dicha instancia. En principio, se evalúa la posibilidad de que el primero y el segundo de cada zona accedan directamente a los cuartos de final, mientras que los siguientes 6 o 12 equipos (resta definir) ingresarían a una suerte de octavos de final.

Esos octavos de final se disputarán en la cancha del mejor clasificado en la tabla, mientras que los cuartos, las semis y la final serán en cancha neutral.

Que pasará con los descensos

en el fútbol argentino

Los descensos volverán a aparecer en el 2025, y seguirán siendo dos por temporada. Uno por promedios y otro por tabla anual, que esta vez, en lugar de conformarse por 41 partidos anuales, será por 32 (16 del Apertura y 16 del Clausura).

Esa tabla anual seguirá sirviendo para para la clasificación a las copas internacionales, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana.

Qué copas se jugarán en el 2025

Además del Apertura y el Clausura, se mantendrá la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones, que en esta oportunidad enfrentará a los ganadores de los nuevos torneos. También se disputará la Supercopa Argentina entre el ganador de la Copa Argentina y aquel equipo que haya conquistado el Trofeo de Campeones.

Por su parte, la Supercopa Internacional, vigente desde 2022 y que enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones ante el equipo que ocupe el primer puesto en la tabla anual de la temporada, se seguirá disputando en el 202