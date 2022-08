Compartir

Linkedin Print

El gerente de REFSA Electricidad, el ingeniero Benjamín Villalba, brindó detalles sobre el nuevo transformador que potenciará la capacidad eléctrica de toda la zona comprendida entre las localidades de Pirané y Palo Santo.

Explicó que en el día de ayer “estuvimos en la estación transformadora Corralito con los intendentes de Pirané, Mario Diakovsky, y Palo Santo, Raúl D’Zakich, para ver la inversión importante que hace la provincia de Formosa, porque estamos adquiriendo un nuevo transformador que viene a duplicar la potencia instalada”.

“Todo ello en beneficio de las localidades que dependen de esta estación transformadora porque vamos a cambiar el transformador de 15 MVA por uno de 30 MVA. Es un equipo importante, pesa 65 toneladas”, detalló.

Y puso de resalto que de esta manera “estamos cumpliendo al pie de la letra con el Modelo Formoseño, siguiendo las directivas del gobernador Gildo Insfrán y cumpliendo la planificación, montando este nuevo transformador en beneficio de nuestra gente”.

Por su parte, el intendente Diakovsky hizo notar que “tuvimos la grata noticia de recibir un transformador nuevo que vino para la comunidad piranense y palosanteña, duplicando la energía, ya que contábamos con un transformador de 15 MVA y ahora pasaremos a tener uno de 30”, precisando que el de 15 será destinado a Ibarreta, para fortalecer el sistema de dicha localidad.

“Para nosotros es un gran adelanto y una respuesta enorme”, significó, poniendo de resalto “el arduo trabajo que ha hecho el Gobierno de la provincia para que este elemento esté en nuestra jurisdicción”.

Y avanzó diciendo que “se trata de una nueva demostración con hechos, no palabras, de que el Gobernador está pensando permanentemente no solamente en la ciudad capital, sino en toda la provincia de Formosa”.

En ese marco, “hay un común denominador que es el crecimiento exponencial de nuestra comunidad, lo que trae aparejada una gran demanda de pedidos de trabajos”, de manera que “estamos pensando en las industrias, los empresarios y los emprendedores y sin energía es imposible comenzar absolutamente nada”.

En ese sentido, expresó su agradecimiento al gobernador Insfrán y a REFSA por este nuevo equipo. “Las cosas marchan bien porque tenemos un Gobierno que piensa en todos y también una Intendencia que gestiona para que nuestra comunidad tenga las respuestas”, acentuó.

A su turno, el intendente D’Zakich afirmó que con el nuevo transformador “nuestra zona va a tener mayor potencia y calidad en el servicio”, poniendo de relieve que “va creciendo la parte demográfica y hay mayor demanda”.

“Nuestro mayor consumo es en la época de verano, así que esto va a suplir algún problema que podamos tener, amén de que hace unos años que no se dan los cortes prolongados. Eso tiene que ver con la mejora de la calidad del servicio eléctrico”, cerró.

Compartir

Linkedin Print