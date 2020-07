Nuevo video de Diego Maradona, en medio de su pelea con Dalma y Gianinna

Compartir

Diego Maradona grabó un nuevo video, en medio de la polémica que se generó con sus hijas Dalma y Gianinna, quienes manifestaron públicamente que buscan que un juez intervenga para controlar la supuesta adicción al alcohol del DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.

“Estaba muerto, ¿no? ¿Y ahora, qué dicen? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir ahora? Que están haciendo todo por plata. Y por plata no se compra el corazón de nadie”, indicó mirando a cámara. En el video, aparece agitado y con algunos problemas para respirar entre cada frase. En Intrusos –en donde reprodujeron el video– contaron que desde el entorno del ex deportista explicaron que su estado correspondía a que lo grabó cuando recién había terminado de entrenar.

En la última semana, se supo que Maradona adelgazó cinco kilos y comenzó una dieta que consiste en reducir el consumo de alcohol. Además, mantiene una rutina de entrenamiento que incluye ejercicio en una bicicleta fija y jugar fútbol-tenis con su equipo médico y sus allegados, aquellos con los que pasa la cuarentena desde el 20 de marzo, cuando comenzó a regir en la Argentina el aislamiento social preventivo y obligatorio.

“Maradonianos, los adoro. Los quiero muchísimo. Síganme que no les voy a fallar. No les fallé nunca. Esta tampoco. Aunque me quieran bastardear. Aunque me quieran decir lo que me quieran decir”, agregó, y resaltó su defensa hacia su entorno, que fue cuestionado los últimos días. “La gente de alrededor mío, la gente que yo quiero, la gente que realmente me hace bien”, los describió antes de mandarles un beso a sus fanáticos. “Tranquilos”, agregó.

En las últimas horas, Teleshow accedió a un audio en el cual Diego Maradona manifiesta su enojo por las distintas versiones que surgieron sobre su salud. Y, sin nombrar a ninguna de las dos, revela un episodio que vivió una de sus hijas. “Escúchenme, córtenla con eso de que estoy borracho. Mi propia hija me lo viene a decir. Yo a mi hija la llevé desmayada con 15 añitos a la casa. Esto es la verdad, me duele”.

En la grabación Maradona también hace referencia a la supuesta estafa económica de su ex mujer –y madre de Dalma y Gianinna– Claudia Villafañe que derivó en una enorme batalla legal en la Justicia: “Pero no le voy a aflojar, no le voy a aflojar. Creen que apurándome a mí me van a hacer caer todo lo que me robó la madre. No se enganchen, chicas, no se enganchen”.

Por otro lado, Leopoldo Luque, el neurocirujano que atiende a Maradona, admitió que su paciente tiene problemas con la bebida: “Él, por momentos, tiene excesos con el alcohol y por momentos no. Este parate, esta cuarentena, estos problemas familiares son terribles para él. Entonces cuando escucho que es un tema de pastillas… No, eso es simplificar un problema que tiene un sistema de comprensión más alto, que tiene que ver con la contención familiar. Esto es atípico, esta cuarentena”.

Al escuchar el fuerte audio de su padre, Gianinna Maradona utilizó su cuenta de Instagram para expresarse. “Sigo eligiendo preservarlo porque soy de las que sostienen, las que resisten el archivo, las que hacen lo que dicen… Quienes me conocen saben de mi relación con él, de las veces que cumplí un rol que no me correspondía. Yo sé quién y cómo soy. Conocer a mi hijo y saber cuáles son mis prioridades en la vida”, escribió la ex mujer del Kun Agüero, quien también dejó entrever que no volverá a hacer referencia al escándalo: “Basta para mí”.