Nuevos residentes inician su formación y 13 profesionales culminan su especialización

El Hospital de Alta Complejidad “Presidente Juan Domingo Perón” vivió este martes una jornada cargada de emociones, marcada por la llegada de una nueva camada de residentes y la despedida de quienes concluyeron con éxito su etapa de formación.

La institución abrió sus puertas a 27 nuevos médicos residentes, quienes iniciarán su preparación en especialidades como Cardiología, Clínica Médica, Cirugía General, Diagnóstico por Imágenes, Endocrinología, Kinesiología, Neurología, Neurocirugía, Nefrología, Traumatología, Terapia Intensiva, Otorrinolaringología y Gastroenterología.

Las autoridades del hospital destacaron el compromiso de acompañar a los flamantes profesionales en su camino, garantizando “la mejor preparación académica y humana posible”, y subrayaron la importancia de su incorporación al equipo de salud.

En paralelo, se llevó adelante la graduación de 13 especialistas que finalizaron su residencia. En el acto se reconoció su esfuerzo y perseverancia, pilares que hicieron posible este logro, al tiempo que se les recordó que “el camino continúa”, con la responsabilidad de aplicar no solo los conocimientos adquiridos, sino también los valores humanos que caracterizan a la institución.

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia fue el discurso de la doctora María Alejandra García, egresada del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, quien recordó los años de formación junto a sus compañeros:

“Hoy nos toca culminar una etapa en el mismo salón donde hace cuatro años comenzábamos, en esta casa de formación prestigiosa de nuestra Provincia”, expresó.

La profesional destacó las experiencias compartidas durante las rotaciones y la importancia del trabajo en equipo:

“Esto es lo que caracteriza a la formación de residencias del Hospital de Alta Complejidad: profesionales con conocimientos, formación académica y valores humanos. El trabajo en equipo fue el ejemplo desde el inicio, siempre unidos con el único fin de ofrecer lo mejor a quienes acuden a nosotros”.

El evento incluyó la entrega de certificados a los egresados y de la tradicional Pirámide de Residencias a jefes e instructores, en reconocimiento a su rol en la formación de nuevos especialistas. La jornada concluyó con un agasajo en un clima de celebración y camaradería.

Finalmente, desde la conducción del hospital señalaron que esta fecha simboliza “el inicio de una nueva etapa llena de desafíos, satisfacciones y la constante oportunidad de hacer la diferencia en la vida de nuestros pacientes”, reafirmando el compromiso de la institución con la excelencia médica y la formación continua.