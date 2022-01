Numerosos barrios beneficiados con los intensos operativos de eliminación de microbasurales

Compartir

Continuando con los intensos operativos de higiene integral, la Dirección de Gestión Ambiental del municipio capitalino profundizó durante la jornada del viernes los trabajos de recolección de residuos no convencionales, eliminación de microbasurales y recuperación de nuevos espacios verdes en distintos sectores del ejido urbano.

En ese sentido, el responsable del área comunal, Julio Vargas, explicó la manera en que se viene desplegando el programa de trabajo: “Desde la Dirección de Gestión Ambiental, con la colaboración de todas las áreas que integran la Secretaría de Servicios Públicos, estamos trabajando intensamente, en los cuatro turnos diarios establecidos, para mantener la ciudad limpia, ordenada y saludable. De esta forma, logramos recolectar más de 320 toneladas de basura por día, erradicando microbasurales y recuperando espacios verdes”.

“Solicitamos a los vecinos y vecinas no arrojar residuos en lugares no permitidos ni sacar la basura fuera de los horarios correspondientes. También pedimos sanitizar las bolsas de residuos con alcohol o lavandina para preservar la salud de los trabajadores y las trabajadoras comunales y cooperativistas”, indicó el funcionario.

Barrios

Con respecto a la erradicación de importantes microbasurales, precisó que, como es habitual, los equipos de trabajo, disponiendo de camiones y máquinas, se abocaron a la recolección de grandes cantidades de residuos voluminosos, como ramas, escombros y chatarras, en los siguientes barrios: Illia 1 y 2, Fonavi, 2 de Abril, La Nueva Formosa, San Juan Bautista, Obrero, Mariano Moreno, Villa Lourdes, Liborsi, Parque Urbano, San Pedro, San Francisco, San Miguel, Independencia, Don Bosco y San Martín.

Las tareas planificadas tuvieron lugar también en los barrios: El Porvenir, El Palomar, Eva Perón, Simón Bolívar, Luján, 8 de Octubre, Antenor Gauna y 20 de Julio, en la Jurisdicción Cinco; extendiéndose a las avenidas González Lelong, Pantaleón Gómez, 28 de Junio, Italia, Soldado Formoseño y Ribereña.

