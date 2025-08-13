«Nutrifor en las escuelas» desarrolló una importante jornada para estudiantes del barrio Namqom

En una tarea conjunta, a través de “Nutrifor en las escuelas”, un programa que lo integra dicha empresa agroindustrial, el laboratorio Laformed y el Instituto Politécnico Formosa (IPF), sus equipos visitaron este lunes 11 a la tarde a la EPEP N° 335 del barrio Namqom de la ciudad de Formosa, donde ofrecieron una charla en la que dieron a conocer a los estudiantes cuáles son las actividades y funciones que tienen asignadas en la provincia de Formosa.

Así lo señaló la licenciada en Nutrición Gabriela Zanín, quien trabaja en Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) y dijo que mediante este programa están recorriendo todas las escuelas de la capital y también del interior provincial.

Esta fábrica elabora una variedad de productos que son parte de las políticas públicas del Gobierno de Formosa, como por ejemplo, el Programa Copa de Leche. También de Soberanía Alimentaria Formoseña. “Entonces la intención de todo esto es que todos los estudiantes de la provincia conozcan cuál es nuestra función, su producción y su distribución, como el fin social que tiene la fábrica”, indicó.

Detalló también que la materia prima se obtiene de los pequeños productores a la que se le da “un valor agregado en la planta, como, por ejemplo, la leche fortificada, acentuando que es “ese proceso el que queremos que ellos conozcan”.

Laformed

El licenciado en Bromatología Ricardo Acosta, quien se desempeña en la gerencia de plantas de Laformed, por parte, sostuvo: “Son muy importantes estas charlas donde desde Laformed venimos trabajando en conjunto con las plantas de alimentos de Nutrifor y Liofor”.

A través de estas jornadas se pretende “hacerles llegar a los estudiantes cuáles son los productos que elaboramos dentro de nuestro parque industrial dirigidos a políticas públicas sanitarias y alimenticias”, enfatizó.

Y mencionó que “el Plan Alimentario Nutrir es un claro ejemplo de ello”, puesto que “tanto nuestros productos como los de Nutrifor llegan a las familias en situación de vulnerabilidad a través de bolsones de alimentos con un kit de prevención del dengue”.