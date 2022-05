Nutrir: «Trabajamos para que sea lo más integral y completo posible para la familia formoseña»

Compartir

El Plan Provincial Nutrir nació en 2018, por decisión política del gobernador Gildo Insfrán, como respuesta al complicado momento que atravesaba el país debido a que las excluyentes políticas nacionales neoliberales afectaron a muchas familias en lo alimentario y nutricional.

Al respecto, la coordinadora ejecutiva del Plan, Anahí Santander, expuso: “Nutrir tiene dentro del sistema con el trabajamos 17.500 beneficiarios, a los cuales se les entregan los bolsones dos veces al mes”.

Indicó que “el programa se desarrolla en Formosa Capital y cuenta con siete centros de distribución que se encuentran en diferentes barrios: cuatro están ubicados en el Circuito Cinco (Las Orquídeas, 7 de Mayo, El Porvenir y Eva Perón), Lote 111, La Pilar y Lisbel Rivira”.

Respecto de los bolsones, hizo notar que los mismos contienen productos saludables, ya que “el objetivo es que contengan un 80% de alimentos frescos, a lo que se les agregan secos también”.

“Aproximadamente son 18 kilos de productos que se entregan en cada bolsón”, subrayó y mencionó entre algunos de ellos al pollo, pastas, arroz, puré de tomate, azúcar, dulce de batata, entre otros. Se suman a éstos el mate cocido y el chocolate elaborados por la Planta Nutrifor.

En cuanto a las verduras, “hoy en día estamos teniendo muchas hojas, mucho verde, como achicoria, rúcula, cebollita, perejil, además de choclo, poroto, mandioca, batata, zapallito de tronco y zapallo”, teniendo en cuenta que “venimos de meses complicados por la sequía a nivel provincial”.

En ese sentido, recordó que los bolsones de Nutrir se conforman con productos que vienen de las chacras de los productores paipperos del interior. “Sin dudas hay mucha variedad”, destacó.

Alimentación saludable

Por su parte, respecto de cómo aprovechar estos alimentos que posee el bolsón, la licenciada en Nutrición Mariana Dupuy comentó ante esta Agencia que “empezamos con las degustaciones y las recetas para llegar a la comunidad, dar más variedad y ver de qué manera incorporarlos, haciendo diferentes preparaciones, así no siempre se los consume de la misma forma”.

“Eso pasaba mucho con la rúcula y la achicoria, porque primero no son culturalmente de alto consumo y después porque solamente se consumían como ensaladas. Entonces empezamos a cocinarlas en tortillas, masitas y guisos, porque las hojas verdes se pueden incorporar en todas las recetas”, explicó la profesional.

Y puso de resalto que “el principal objetivo del bolsón del Plan Nutrir es aumentar el consumo de vegetales y frutas, ya que a nivel país estamos muy por debajo de lo recomendado”.

“Al ser productos locales, son muy frescos y orgánicos –enfatizó-. Y la finalidad es que tengamos un mayor aporte de productos naturales reales y frescos, que vienen de la raíz y no tienen un procesado”.

“Todos los productos que se entregan desde el Plan Nutrir tienen un mayor aporte de hidratos de carbono complejo que vienen a ser las pastas, el arroz, los porotos, la batata y la mandioca que se entregan en forma regular y también todo lo que es hojas, frutas y verduras, que son alimentos con vitaminas y minerales para la etapa de desarrollo, de crecimiento. Así que con ese bolsón cubrimos todos los nutrientes”.

Variedad

Para finalizar, Santander realzó que “hay muchísima variedad” en los bolsones de Nutrir, a la vez que remarcó: “Trabajamos con las diferentes localidades de la provincia para traer más variedad y estamos en constante contacto con los productores para que se hagan determinados productos como por ejemplo remolacha y zanahoria, de manera que se vayan incorporando y ampliando la oferta”.

“Más de 700 productores abastecen al Plan Nutrir, 160 personas trabajan en la logística del movimiento de los productos y 17.500 familias son las beneficiarias de un programa súper integral, donde tenemos profesionales como nutricionistas, licenciados en Agronegocios y una psicóloga que se incorporó recientemente”.

“Contamos con un gran equipo y trabajamos constantemente para que este plan sea lo más integral y completo posible para la familia formoseña”, concluyó.

