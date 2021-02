Oberá de Misiones derrotó a la Unión de Formosa

Compartir

Anotando 53 puntos en el segundo tiempo, Oberá venció a La Unión de Formosa por 89 a 79 y se ilusiona con escapar del 19º puesto. Luego de un primer cuarto donde los misioneros sacaron 9 -19 a 10-, hasta pisar la segunda mitad del último capítulo, todo fue equilibrado con los equipos prestándose el mando.

Pero en la recta final, de la mano de Young -25 puntos a pesar de estar casi todo el tercer cuarto en el banco por 4 faltas-, Ruiz –22- y Paletta -14- Oberá no paró de anotar y así llegó a tener máxima de 15 -87 a 72-. Con la derrota, alejado de zona de playoffs, a La Unión le quedarán 6 juegos para evitar caer en zona de Permanencia.

En 3,30 minutos de partido el marcador había tenido poco movimiento con un 5 a 4 para Oberá y con 4 minutos la historia seguía similar, con mínima para los misioneros -7 a 6-. Entró en seria acción Young para aportar 8 puntos en fila que subieron a los suyos 13 a 8 e iban a ponerse 15 a 8 con rebote ofensivo de Rupcic en un pasaje donde La Unión no encontraba los caminos para anotar. Con más de Young, Oberá sacó 9 -19 a 10- distancia que fue limada a 6 con un triple de Caire que cerró el parcial en 19 a 13.

Largó el segundo cuarto y con Torres y Figueredo anotando, La Unión armó un 6 a 0 en 1,20 minuto para igualar el juego en 19. Schoppler vino al rescate de Oberá con un acierto de tres -22 a 19-, aunque con un libre de Torres y un doble de Gamboa volvió a estar todo igual –en 22-.

El que se encargó de destrabar el momento fue Ruiz con un personal 4 a 0: un libre y un triple para poner a Oberá 28 a 24 sobre la mitad del cuarto. Un par de minutos más adelante iba a asomar un nuevo unipersonal: fue Gamboa con un doble y un triple que le permitió a La Unión ponerse arriba por 32 a 30 con 2,35 minutos en el reloj. Hubo minuto de Hiriart y en el regreso hubo un 4 a 0 para los suyos –tres de Ruiz y uno de Paletta- que le devolvió el mando por 34 a 32.

El tramo final de la fracción fue para ver seguido a jugadores de La Unión en la línea. Entre Amicucci -2- y Figueredo -4- armaron un 6 a 0 por esa vía para ponerse 4 arriba -38 a 34-, margen con el que se iba a cerrar el primer tiempo luego de dos libres de Young y un último doble de Torres -40 a 36-.

En 2 minutos del tercero, Oberá construyó un 8 a 4 con Ruiz y Young para empatar el partido en 44. Una buena defensa de Giorgi sobre Young complicó al ala pivote de Oberá que perdió la bola, reclamó y fue castigado con falta antideportiva con la que llegaba a la cuarta. Con Young en el banco el que tomaba los triples era Schoppler que subió a los suyos 47 a 45.

Konsztadt le iba dar soluciones a la ofensiva de La Unión con dos dobles largos y un triple para pasar 52 a 49, aunque Oberá respondió con un 5 a 0 con Paletta y un segundo triple de Schoppler para estar al frente por un doble -54 a 52-.

En el tramo final, con ambos penalizados, hubo muchas visitas a la línea para que sigan muy pegados en las cifras y también iban a llegar anotaciones de cancha que movieron la brecha entre 5 y 1 punto: con Sánchez sacó 4 Oberá -59 a 55-, respondió Konsztadt con un triple 59 a 58- y en las ofensivas finales dos triples de Oberá, con Sánchez y Paletta, lo dejó 5 arriba -65 a 60-.

El capítulo final largó con un doble de Paletta y Oberá se acercaba a los 9 que había tenido en el primer cuarto -67 a 60-. Con un libre de Konsztadt y 5 en fila de Gamboa, La Unión se metió -67 a 66- pero en una ráfaga se volvió a ir Oberá con doble de Paletta y triple de Ruiz -72 a 66- con 6,38 minutos por jugar.

De ahí en más fue todo de los misioneros. Lograron ponerse a 8 -76 a 68 y 78 a 70- ahora con 4 minutos de partido, y con un doble largo de Paletta y libre de Sánchez tenían nueva máxima de 11 -81 a 70-, hasta ahí con un parcial de 16 a 10. Iba a haber más distancia a puro Young -87 a 72- y ya con La Unión sin ningún tipo de respuestas, en un tramo final donde no hubo nada nuevo por ver.

Síntesis

Oberá 89: N. Paletta 14, C. Schoppler 13, E. Ruiz 22, R. Sanchez 10 y A. Young 25 (fi); Eseverri 0, T. Gómez Quintero 1, E. Rupcic 4, H. Feder Ponce 0 y A. Brocal 0. DT: L. Hiriart.

La Unión de Formosa 79: A. Konsztadt 15, E. Gamboa 14, F. Marín 8, F. Giorgi 12 y C. Amicucci 6 (fi); F. Pais 0, D. Figueredo 10, M. Caire 3 y G. Torres 11. DT. D. Cano.

Árbitros: A. Chiti, D. Rodrigo y M. Cáceres.

Parciales: 19-13, 36-40 y 65-60.

Por cuartos: 19-13, 17-27, 29-20 y 24-19.

