Oberá venció a Hispano, que jugará la Permanencia

OTC festejó en casa por 90-83 y dio un paso importante en su búsqueda por alcanzar los puestos 5 a 8. Con esta derrota, Hispano confirmó que tendrá que pelear la Permanencia.

Oberá sumó una importante victoria de local en Misiones, luego de imponerse por 90-83 frente a Hispano Americano en el Derna. Con este resultado, OTC sumo un nuevo triunfo en su búsqueda por meterse dentro de los puestos 5° a 8° de la tabla, buscando la localía en el primer cruce de playoffs, la Reclasificación.

Con este resultado, Hispano quedó condenado a jugar la Permanencia. El elenco dirigido por Leandro Hiriart estaba obligado a ganar para conservar una mínima chance de zafar de la zona roja, pero no pudo ganar y con esta derrota ya no podrá salir del fondo. Ahora deberá esperar para conocer a su rival en el mano a mano por conservar la categoría, lo que se develará en los próximos días.

Hoy Melvin Johnson fue el goleador de Oberá con 17 puntos, pero el equipo dirigido por Fabio Demti tuvo otros actores en gran nivel como Sam Givens (16 puntos y 9 rebotes), Clint Robinson (15 más 9), Facundo Giorgi (13 y 7), Martín Fernández (13 más 6) y Jonatan Treise (10 tantos y 4 asistencias).

Oberá controló las acciones, ganó claramente la lucha por los rebotes (43 a 33) y eso le dio muchas más opciones para anotar puntos de segunda chance, además de tener una rotación más profunda que también fue un plus a la hora de afrontar el duelo. Aunque el cierre fue ajustado, por 7 unidades, el control misionero llevó a que el dueño de casa saque una ventaja que parcialmente había sido de 20 puntos de brecha.

En Hispano, el quinteto inicial tuvo un rol destacado en el juego, anotando 72 de los 83 puntos totales del equipo. Marcos Saglietti (13 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias), Lucas Reyes (17, 5 y 6), Juani Ducasse (14, 8 y 4), José Peralta (17 tantos y 7 rebotes) y Brandon Moss (13 unidades) fueron los líderes.

