Objetivo UNaF: La única institución pública que Gildo no maneja

Desde que Gildo Insfrán accedió al poder político provincial ha instrumentado una serie de artilugios intervencionistas con el único fin de controlar cada una de las instituciones nacionales, provinciales y municipales a lo largo del territorio formoseño, con el único fin de no dejar nada en el tintero y así tener un dominio absoluto de todo, lo que le garantiza la perpetuidad en el sillón que lo tiene atornillado por más de 30 años. Desde entonces ha utilizado políticas intervencionistas, maneja todas las instituciones del orden provincial como por ejemplo el IAS, el IPS, el IASEP, Vialidad provincial, las Juntas de Clasificaciones de los Docentes ,entre otras reparticiones de nuestro medio , a los municipios jugando al tire y afloje con el envío de la coparticipación y en varias ocasiones utilizando fondos que les corresponden por derecho de ley.

Utiliza las obras de Nación para anunciar rimbombantes títulos y adjudicándose el dichas obras, como si fueran sus méritos, siguiendo esa transversalidad política, no resultaría raro que la misma metodología se aplique con las instituciones nacionales que tienen asiento en la provincia dejando en los cargos a militantes sin importar curricilum alguno como por ejemplo: el Pami , el Anses, Aduana nacional ,vialidad nacional, el ministerio de trabajo en conjunto con la subsecretaria de empleo que recibe exorbitante sumas de dinero para capacitaciones y cooperativas , entre otras, pero he aquí un párrafo aparte el que merece la Universidad Nacional de Formosa, institución con autonomía y autarquía financiera, con órganos de gobiernos colegiados que dictan sus propias normas.





Aquí vamos al meollo de la cuestión , no puede existir un organismo independiente que no esté bajo el control de Insfrán, es sinónimo de mal ejemplo para nuestra sociedad; y la historia reciente refleja todo lo que ha acontecido y lo que se está ocurriendo con el ataque sistemático que está sufriendo esta institución de educación superior, desde punto de vista político un despliegue de todos los ministerios y la legislatura provincial con el único fin de amedrentar buscando la genealogía familiar y cooptar voluntades con recursos de estado; el funcionamiento del aparataje judicial de la justicia provincial y de jueces federales con asiento en Formosa, que no dudan en sacar fallos récords sin ningún tipo de sustento y el apriete legal, a todo referente universitario que defienda la autonomía universitaria; y por último lo más salvaje que le ha tocado vivir a la UNaF, la asfixia económica, con la complicidad de funcionarios nacionales como el ministro de educación Jaime Perzick y los responsables de la secretaria de políticas universitarias Oscar Alpa y Daniel López ,con el insuficiente y arbitrario envió de fondo en detrimento de la UNaF; sin importar que los docentes y nodocentes cobren o no sus haberes, que los alumnos no puedan acceder al comedor universitario y a becas estudiantiles, con problemas para afrontar pagos de servicios de luz, agua mantenimiento y limpieza de los edificios ,falta de insumos para el normal funcionamiento de la institución entre otras agravantes.

El único propósito que se buscaría desde Nación es crear una conmoción interna y esperar que el congreso entre en receso y se pueda intervenir ad-referéndum del mismo , y así dejar a cargo de esta institución de un interventor que responda solamente a Gildo Insfrán con esta maniobra veremos el ocaso de la autonomía universitaria en Formosa. Universitarios, estamos a tiempo no permitamos que eso suceda, es tiempo de llamarnos a poner en práctica la lucha y resistencia que tal como lo demanda nuestra historia reciente, se trata de buscar y no entregar nuestro más preciado bien que es la institución en la cual se forman los líderes del futuro, ciudadanos comprometidos con la causa más altruista que se conoce y es el brindarse a la comunidad y ayudarla a una proyección con visión de futuro venturoso.

Que así sea.

