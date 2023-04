Construcción: grave situación con obras paralizadas y disminución de las ventas

La crisis económica golpea fuertemente a uno de los sectores más importantes del país y en Formosa sus efectos incluyen una marcada disminución de ventas y obras privadas junto con una paralización de obras nacionales. «Tenemos una disminución muy marcada», manifestó el Ing. Edgardo Hoyos, Presidente de la Cámara de la Construcción de Formosa, al Grupo de Medios TVO.

«La plaza privada está muy deprimida, ha tenido un retroceso muy grande desde diciembre y continúa. Lo vemos reflejado en todos los que tenemos comercios relacionados con insumos de la construcción y es generalizada la disminución de las ventas. Tenemos una disminución muy marcada, no sabemos a qué puede ser atribuible», agregó Hoyos.

El difícil momento que atraviesa el sector responde a los efectos inflacionarios pero no se precisa cuál es el factor principal por el cual los precios suben incluso por encima del índice general registrado mes a mes.

«Los materiales están fuera del alcance del común de la gente por los efectos corrosivos de la inflación, pero hoy en día si me piden un consejo, guardar no sirve. La realidad es que la obra privada está muy deprimida, no está paralizada pero hay porcentajes menores de lo que venía teniendo en octubre/noviembre del año pasado», indicó el ingeniero.

Mes a mes los materiales de la construcción reciben fuertes cambios en sus precios, elevándose muy por encima de la inflación del mes anterior. Para señalar esta situación, la última suba generalizada en los precios promedio fue entre el 8% y el 8,5%, cuando la inflación del mes de marzo fue del 7%.

«Lo que pasa es que todos los meses tenemos aumentos del 8,5% en la construcción; el cemento antes de ayer aumentó el 8%, todo lo que es pegamento, 8,5%, siempre por arriba de lo que marca la inflación. Se hace muy difícil para nosotros, hay comercios que no están dando presupuesto, no están vendiendo», precisó Hoyos.

Pero la difícil situación que atraviesa la construcción no solamente se da en el ámbito privado, también se ven enormes retrocesos en las obras públicas financiadas por el gobierno nacional. En ese sentido, se advierte una paralización generalizada acompañada de moras en los pagos. «Todas las obras con fondos nacionales están con grandes problemas de financiación y hay moras en los pagos que son importantes; lo que preocupa son las fuentes laborales, en ese sector nos preocupa mucho. Tenemos la contrapartida de que las obras con presupuesto provincial están con un desarrollo normal y la cadena de pago no se ha roto», sostuvo.

De esta manera, aquellas empresas que no se encuentran ejecutando obras provinciales son las que están más complicadas. El panorama por los atrasos en los pagos y la paralización de las obras nacionales preocupa enormemente a las Cámaras de la Construcción.

En este sentido, Hoyos completó que «no tenemos una voz oficial que nos diga si el problema es por falta de fondos o cuál es el problema en realidad. Los empresarios del país creemos que hay un problema de gestión en las obras nacionales en las que se juntan las tramitaciones del orden nacional junto con las provinciales».

