Obreros de la construcción de una institución educativa del barrio la Nueva Formosa, realizaron una medida de fuerza por la falta de pago de sus haberes correspondientes a esta quincena. «No están cumpliendo con los pagos», manifestó Sergio, uno de los trabajadores, al Grupo de Medios TVO.

«Tomamos una medida de fuerza, están los muchachos en sus puestos de trabajo pero no están trabajando porque no están cumpliendo con los pagos. Ahora se presentó el ingeniero a decirnos que nos iban a pagar el martes pero la gente necesita, no podemos aguantar tanto si la quincena cerró el jueves pasado», agregó el obrero.

Los trabajadores que llevan a cabo la medida de fuerza se encargan de la construcción de una institución educativa del barrio y aseguraron que las demás obras continúan sin afectaciones. La empresa se atrasó con el pago de los haberes que debían impactar esta semana.

«La quincena nos tenían que haber pagado en término hasta el día de ayer (jueves) y ahora nos estiran hasta el miércoles o jueves de la semana que viene. No nos dijeron cual es el problema», sostuvo Sergio.

Por el momento la medida de fuerza se dio en la jornada de este último viernes y esperan que la acción tomada acelere el pago de los sueldos ya que los trabajadores de la construcción expresan no poder esperar más días para que eso suceda.

«Somos 20 trabajadores más o menos y estamos construyendo un colegio. No es la primera vez que pasa, ya viene de antes esto y es la única empresa en la que pasa. UOCRA no se hace ver tampoco, algunos están en blanco, otros no», finalizó Sergio.

