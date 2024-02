Ocampo: “El gobernador fue el primero en usar la motosierra cortando la financiación al transporte, mientras avanzaba sobre el bolsillo de los vecinos”

En medio de la medida de fuerza de los choferes de Crucero del Sur por la situación salarial, la ciudad se encuentra sin colectivos por tiempo indeterminado y a pocos días de aprobarse un aumento del 276%.

Marcelo Ocampo, concejal de Juntos por El Cambio, fue contundente ante la situación crítica del servicio de trasporte en la ciudad “Lo que necesitamos es gestión y decisión política para buscar soluciones que no sean cargar con aumentos al vecino”.

“El precio de la deficiencia y años de privilegios a los amigos, le va a costar a los usuarios un aumento 300% de transporte para ir a trabajar todos los días. Afectando a 25 mil alumnos que van a necesitar más de $20.000 al mes solo para ir a la escuela” denunció el edil capitalino.

Ocampo responsabilizó a Gildo Insfrán por el aumento del boleto “El gobernador fue el primero en usar la motosierra cortando la financiación al servicio de transporte, mientras el municipiocómplice de su inutilidad avanzaba sobre el bolsillo de los vecinos volviéndolos rehenes de un servicio en crisis”.

Además, agregó al respecto, “El silencio del intendente y su falta de actitud política para buscar otras soluciones y hacer frente al recorte de Insfrán, resultó en un aumento cercano al300% del boleto afectando a más de 200 mil usuarios que van a cargar con el costo de la deficiencia, y todavía no estamos considerando el inicio de clases para entender la gravedad del impacto en el bolsillo de las familias”.

“Cuantas reuniones hubo del Norte Grande donde los mandatarios viajaban en jet privados, con gastos ridículos, que no lograron absolutamente nada. Hasta el AMBA tiene un boleto a 270 pesos y nosotros del norte que somos mucho más pobres tenemos el boleto de casi 700 pesos, es el más caro de la región” cuestionó.

Ocampo adelantó su postura ante el recorte de los subsidios, “Yo estoy en contra de los subsidiosporque eso nos pone en un cuello de botella, pero el del trasporte es el último que se debe cortar. En todo el mundo sucede esto, incluso hay países que lo subsidian un 100%”. A demás agregó que “El trasporte te garantiza que se mueva la economía. Si transitas el centro estos días de paro de colectivo, es un desierto que afecta a todos los comerciantes”.

“Va a ser insostenible para el trabajador que tiene que movilizarse todos los días, va a ser insostenible para las familias que tengan que mandar a sus hijos a las escuelas, y va a tener un impacto muy fuerte en la escolaridad, va a ser muy grave” alertó.

Para finalizar, Ocampo expresó “Estamos frente auna situación que parece que no va a terminar nunca, siempre estamos lamentando lo mismo, cuando lo único que falta es decisión política y gestión para hacer frente a esta grave crisis del trasporte”.