Ocampo: «Lo importante es el pago de los sueldos, toda empresa privada tiene responsabilidades y debe cumplirlas»

A pocos días del inicio del ciclo lectivo, el próximo lunes 26 de febrero, la Ciudad de Formosa se encuentra en una encrucijada de difícil solución con el servicio de transporte. Una ciudad paralizada por el conflicto salarial que lleva más de una semana, sumado al corte de recursos anticipado por el gobierno provincial y la quita de subsidio a nivel nacional, todo aparenta que los ciudadanos seguirán “arreglándose como puedan”.

Marcelo Ocampo, concejal capitalino, habló sobre la preocupante situación del transporte a pocos días del inicio del ciclo lectivo, y responsabilizó al gobierno provincial por llegar a esta situación, “Vamos a ser la única Ciudad donde docentes y estudiantes no van poder contar con el colectivo el primer día de clases”.

Además, apuntó contra la empresa Crucero de Sur, “No se entiende como una empresa privada que opera en otras provincias, con servicios a larga distancia, no pueda hacer frente al pago de los sueldos, algo tan significativo para todo empresario porque tiene que ver el alimento de cada hogar y cada familia”.

“La empresa debe pagar los salarios adeudados y poner en funcionamiento el servicio en forma urgente. Se acostumbraron a los aportes discrecionales, a las “roscas políticas”, pero se terminó la fiesta y tienen que hacerse cargo. Como toda empresa privada tiene responsabilidades y debe cumplirlas”.

El edil capitalino cuestionó el rol del gobierno municipal y provincial por llegar a esta situación, “Gildo Insfrán fue el primero en bajarse del colectivo, dejando en el camino a usuarios adentro, al quitarle el subsidio de 84 millones a una empresa con notable déficit que hace tiempo no puede garantizar ni 20 unidades en funcionamiento de las 120 que se comprometió, pero como nunca hubo autoridad ni control, llegamos a esta situación indignante, y ahora resulta que piden otro aumento a $800 del boleto” cuestionó.

“Es el resultado de la improvisación, de favorecer el negocio de los amigos, y de una gestión municipal que cedió ante la presión de la empresa subiendo el boleto para encubrir el recorte anticipado que hizo Insfran a los fondos que se destinaban a la empresa. Cargaron al vecino con el boleto más caro, sin evaluar la situación y asegurarse que podía garantizar el servicio. Lo resolvieron a puertas cerradas, como se resuelven negocios entre amigos, sin pasar por el Concejo y sin permitirnos acceder a una auditoria. Son los únicos responsables” sentenció.

Hoy en día, la empresa de transporte necesita 180 millones para abonar los salarios de casi 300 trabajadores y las unidades volverían a las calles, para Ocampo el pago de los salarios es “la mayor preocupación”. Y además advirtió que “Si la empresa no paga, tiene que irse, y la provincia tiene que intervenir destinando recursos provinciales para resolver la situación antes del inicio de clases. Luego avanzar en una auditoria pública, y evaluar abrir el campo a otras empresas que puedan licitar”.

Para finalizar, el edil capitalino desafío a Insfran a “no arrodillarse ante Milei” como lo hicieron otras provincias. “Si Formosa fue el modelo de país, es momento de demostrar que tiene los recursos para no someterse, y defender a sus ciudadanos garantizando el transporte y la educación”.