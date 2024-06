Ocampo sobre «Fermoza»: «El rol de la oposición será controlar el servicio»

Este fin de semana visitó el piso de Expres en Radio el concejal capitalino de “Nuevo País”, Marcelo Ocampo quien se refirió a “Fermoza” -el nuevo servicio de transporte urbano de pasajeros que comenzará a prestar servicio en la ciudad a partir del próximo lunes 17 de junio- e indicó que “el rol de la oposición será de control” porque “nos metieron un mix que no se entiende y no están claras las cosas”.

“Lamentablemente nos enteramos de todo por los medios, siempre accedemos tarde a la información, nunca nos la mandan y tenemos que estar atentos a los medios para saber qué va a pasar. Ahora tenemos una fecha donde dicen que el 17 van a empezar a circular las nuevas unidades, veremos qué cantidad estarán en las calles porque tampoco 25 serán suficientes ya que no vamos a cubrir de ninguna manera las líneas ni la frecuencia con esos colectivos”, comenzó diciendo el edil.

Seguidamente, en cuanto a Crucero del Sur habló de las responsabilidades y del rol que la Comuna debía cumplir y no lo hizo: “la realidad es que el pliego inicial con el que tenían que haber trabajado hablaba de 120 unidades, de las cuales han traído 80, la municipalidad miró para un costado, no le exigía nada, por eso justamente tuvimos un servicio deficiente, el problema no viene con Milei, si bien con el tema de los subsidios todas las empresas del país tuvieron problemas, en Formosa tuvimos más de 80 días de paro cosa que no pasó en otro lado, entonces creo que lo que paso acá es una responsabilidad pura y exclusiva del Intendente y de su equipo porque permitieron llegar a esta situación, las demás ciudades del país no pasaron por esta situación”.

“Ahora vienen valentonados como que son los salvadores, pero lo cierto es que deben hacerse cargo, hablan de que traen la solución siendo que ellos mismos crearon el problema. Ellos mismos generaron este problema con la connivencia que tuvieron, la falta de control y la no implementación de multas”, lanzó Ocampo.

Contrato de recisión de

Contrato del Crucero del Sur

Por otro lado, el concejal fue consultado por el contrato de recisión a Crucero del Sur, dijo que el mismo es muy importante y lamentó que no hayan tenido en cuenta a la oposición antes de efectuarlo. “Es muy importante por la responsabilidad que tiene para ambas partes; creo que nosotros tendríamos que habernos sentado en una mesa y tratar el tema, porque no pueden tratar esto como un privado”, dijo.

En este sentido señaló que siente un constante ninguneo por parte del bloque Justicialista para con la oposición. “Me parece una barbaridad que tengamos que enterarnos de esta información por una declaración del Intendente a los medios de comunicación; yo creo que inclusive antes de tomar esa decisión tendríamos que haber charlado a ver cuáles son las opciones y consecuencias para la Municipalidad. Este ninguneo creo que también viene de la incapacidad de ellos, porque se encontraron con este problema que no pudieron resolver, entonces se metieron en un espacio de hermetismo que no permitieron ayuda ya que muchas veces presentamos proyectos y jamás se sentaron a dialogar con nosotros. Ese ninguneo y hermetismo se debe a que no sabían que hacer, no sabían para dónde correr”, asintió Ocampo.

Rol de control

Finalmente, cuando el legislador comunal habló de lo que se viene y de cuál será el rol de la oposición. “Yo creo que van a tener que trabajar muchísimo para que esto funcione y sobre todo controlar. De hecho, en el Interbloque nos hemos reunido y hemos coincidido en que tenemos que controlar, tenemos que salir, estar en las paradas, estar muy atentos a esta nueva empresa porque nos metieron un mix que no sabemos bien qué es, no tenemos mucha información y tampoco ellos no tiene experiencia en gestionar semejante empresa”.

“Acá los únicos que sufren los vecinos, que están de rehén, porque con todos estos problemas los dejaron un montón de días sin el servicio. Cuando te eligen para un cargo como el intendente tenes que gestionar soluciones para la gente, eso no pasó porque se lavaron las manos, dejaron sin transporte y que cada vecino se arregle como pueda, y encima ahora te quieren venir como los salvadores. Solucionaron un problema que ellos mismos generaron”, cerró Ocampo.