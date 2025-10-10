Ocasionó daños en una camioneta y terminó detenido

Integrantes de la Comisaría Bernardino Rivadavia aprehendieron a un joven por romper la ventanilla de un Fiat Strada con un escombro, en la calle Patagonia al 2.800 de la ciudad de Formosa.

El jueves último, alrededor de las 20:00 horas, los uniformados fueron alertados a través de la línea de emergencias gratuitas ECO- 911 sobre el caso.

De inmediato acudieron al lugar y un hombre denunció que dejó su vehículo con los sistemas de seguridad activados frente a una capilla y al salir constató que el vidrio de la ventanilla estaba violentado.

Personal de la comisaría realizó las actuaciones procesales, mientras que la Policía Científica documentó el procedimiento y secuestró un escombro utilizado para cometer el ilícito.

Rápidamente se realizaron las averiguaciones y gracias a los datos aportados por vecinos se estableció la identidad del presunto autor.

Después, en inmediaciones a la calle Polonia Enciso y Daugero, los policías observaron al sospechoso de 18 años, quien intentó darse a la fuga pero fue detenido.

Luego se lo trasladó hasta la dependencia policial, se lo notificó de su situación procesal en una causa judicial por “Daño” y quedó a disposición de la Justicia provincial.