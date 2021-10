Octubre Rosa: equipos de salud insisten sobre el valor de la detección temprana del cáncer de mama

Compartir

En el marco del mes de la sensibilización sobre la detección precoz del cáncer de mama, el equipo del centro de salud República Argentina, brindó una charla para concientizar a la comunidad respecto a la importancia que tienen los controles para detectar en fases tempranas esta enfermedad.

Desde el encuentro insistieron que “la detección temprana es vital para tener un diagnóstico y tratamiento oportuno” y, sobre todo, para “aumentar las posibilidades de curarse”, porque “cuando se advierte en etapas primarias, el cáncer de mama puede ser curable”.

Pacientes y vecinas del efector se informaron sobre cuáles son los controles y estudios que deben realizarse las mujeres periódicamente: autoexploración mamaria, examen médico periódico, ecografía y mamografía de las mamas.

Se explicó en qué consiste cada uno de ellos, cuándo deben hacerse, a qué edad, y la frecuencia con la que deben cumplirse. Resaltaron que desde la salud pública, dichos estudios “son gratuitos”, lo cual “facilita acceder a ellos y poder cumplirlos, ya que, no tienen ningún costo y solo es necesario acercarse al hospital o centro de salud más cercano, para solicitar los turnos”.

En relación a lo anterior, se destacó a la mamografía como el estudio “clave”, teniendo en cuenta que es capaz de detectar a los tumores cuando son muy pequeños y no tienen otra forma de ser encontrados.

Por este motivo, subrayaron que es “fundamental” que las mujeres se hagan la mamografía “a partir de los 40 años en adelante, repitiéndola una vez por año”. Y en el caso de presentarse síntomas –retractación del pezón, piel de naranja, enrojecimiento, molestias o dolor, hendiduras de la piel y salida de líquido- antes de esa edad, o en caso de tener familiares con antecedentes de la enfermedad “se debe concurrir a hacer la consulta pertinente, con el equipo de salud y no dejarse estar”.

