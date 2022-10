Odesur: el esquí náutico le otorgó otras tres medallas de oro a la delegación argentina

Compartir

Linkedin Print

En la disciplina Overall, Tobías Giorgis obtuvo la presea de oro; mientras que en la modalidad wakeboard, entre los hombres, Kai Ditsch logró subirse al primer escalón y en las mujeres, Eugenia de Armas también obtuvo la medalla dorada.

El esquí náutico le otorgó este domingo otras tres medallas de oro a la delegación argentina que participa de los XII Juegos Sudamericanos (ODESUR) Asunción 2022, al cumplirse el octavo día de competencia en la capital paraguaya.

En la modalidad wakeboard, entre los hombres, el porteño Kai Ditsch, de 22 años, logró subirse al primer escalón del podio, con un registro acumulado de 86 puntos, seguido por el colombiano Jorge Rocha (82,56) y el brasileño Pedro Pedroso (64,78), quienes se situaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Su hermano mellizo Ulf, en tanto, consiguió el sexto lugar en la final, con una marca de 41 unidades.

En wakeboard femenino, por su parte, la oriunda de Buenos Aires, Eugenia de Armas (23 años) también obtuvo la medalla de oro, con un acumulado de 80,89 puntos; escoltada por la chilena Ignacia Holscher (77,33) y la brasileña Mariana Ribeiro (69,33). Su hermana mayor, María Victoria (26) alcanzó la cuarta colocación, con 67 unidades.

En tanto, en la disciplina Overall masculina, el rosarino Tobías Giorgis (20) obtuvo la presea de oro con un puntaje acumulado de 2650 unidades, luego de adicionar 1000 en Slalom, 1000 en Salto y 650 en Figuras.

En el primer día de competencias en la Costanera Padre Bolik, el apuntado Giorgis había logrado medalla de oro en salto masculino y plata en Figuras.

Mientras que Patricio Zohar Álvarez, también porteño y de 21 años, se subió al último escalón del podio y cosechó la medalla de bronce, con un registro de 2323, 10 puntos.

En equitación, en tanto, el equipo argentino alcanzó la medalla de plata en Salto por equipos Mixto, con una penalidad de 22.33 puntos. El conjunto ganador resultó Brasil, con 11.02 unidades.

La cuarteta argentina en el club Hípico Paraguayo de Asunción estuvo conformada por Martín Dopazo, Damián Ancic, Joaquín Albisu y Nicolás Elustondo.

El propio Dopazo, cordobés y con 53 años, consiguió la medalla de bronce en Salto Individual, mixto, con una marca de 4,46. La presea dorada quedó en manos del brasileño Stephan De Freitas y la de plata fue para su compatriota José Reynoso Fernández.

La ajedrecista argentina Claudia Amura alcanzó la medalla dorada en ajedrez de partidas rápidas, luego de conseguir siete victorias en ocho cruces, en el marco de los XII Juegos Sudamericanos (ODESUR) Asunción 2022.

La Gran Maestro Internacional (GMI), de 52 años, logró un puntaje acumulado de 15635, con lo que aventajó a la peruana Deysi Cori Tello (15447) y la colombiana Beatriz Franco (12273), en la modalidad individual femenino.

Amura, oriunda de la ciudad de Buenos Aires, venció a Cori Tello, a Franco, a la chilena Montserrat Morales (también perdió el único enfrentamiento), a Catherine Kaslan (Surinam), a Dianthely Pourier (Curazao), a la boliviana Ely Cordero y a la paraguaya Gabriela Vargas.

La ajedrecista porteña también integró el equipo mixto, que junto al bonaerense Federico Pérez Ponsa, logró la presea dorada.

El apuntado Pérez Ponsa, de 40 años, obtuvo medalla de bronce en el individual masculino (2508) de partidas rápidas, quedando por debajo del paraguayo Axel Bachmann (2822, oro) y el peruano Jorge Cori Tello (2548, plata).

Las Yaguaretés, el seleccionado femenino de rugby seven de la Argentina, perdió el partido por la medalla de bronce y quedó en cuarta posición, al ser derrotado por su par de Colombia, por 14-7, en los Juegos ODESUR (Sudamericanos).

En el estadio Héroes de Curupaytí, el equipo albiceleste sufrió una dura derrota en el cotejo final y ni siquiera pudo subirse al último escalón del podio.

La cordobesa Sofía Mariel González, con un try y su posterior conversión, fue la autora de todos los tantos del elenco argentino.

El equipo colombiano marcó a través de tries de Carmen Ibarra y Juliana Soto, ambos convertidos por María Camila Lopera.

A primera hora, Las Yaguaretés habían quedado marginadas de la instancia decisiva, al caer en una de las semifinales ante Paraguay, por 15-14. En ese encuentro, González acumuló 9 unidades, mientras que la catamarqueña Virginia Brígido Chamorro consiguió un try y aportó los puntos restantes.

El equipo argentino finalizó su campaña con cuatro victorias y dos derrotas. En la etapa clasificatoria había derrotado a Bolivia (50-0), Paraguay (15-0), Uruguay (10-0) y Colombia (10-7). El título quedó en manos de Brasil, que se impuso en la final a Paraguay, por 17-5.

La dupla argentina conformada por Agustina Valenzuela-Cecilia Reiter logró esta noche la medalla de oro en la modalidad doble femenino del Padel, por los XII Juegos Sudamericanos (ODESUR) Asunción 2022.

La pareja compuesta por la bonaerense Reiter y la neuquina Valenzuela doblegó en la instancia decisiva al binomio chileno Minieri-Roux, por 6-4 y 6-3.

De esta manera, el dúo albiceleste culminó invicto su participación en esta competencia disputada en el complejo Canchas de Padel de la capital paraguaya.

La dupla Valenzuela-Reiter le ganó sucesivamente a De Barros-Bianchi (Brasil) por 2-1; a Castillo-Pérez (Ecuador) por 2-0; a Morales-Riquelme (Paraguay) por 2-0 en una de las semifinales y el encuentro decisivo a la pareja chilena.

El seleccionado masculino de rugby seven, Los Pumas ‘7, logró la medalla de oro en la competencia de los Juegos ODESUR (Sudamericanos) Asunción 2022, al derrotar en la definición a su par de Chile, por 19-7.

En el estadio Héroes de Curupaytí, el equipo albiceleste finalizó invicto su participación y logró subirse a la cima del podio.

Marcos Moneta marcó los tres tries del conjunto que dirige Santiago Gómez Cora, que completó sus puntos con dos conversiones de Joaquín Pellandini.

Los Pumas ‘7, medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, formaron inicialmente con Agustín Fraga, Joaquín Pellandini, Marcos Moneta, Matías Osadczuk, Rodrigo Isgro, Santiago Vera Feld y Tomás Lizazu.Luego ingresaron Tobías Wade, Ramiro D’Agostino y Franco Giúdice.

En su camino hacia la medalla de oro, el equipo argentino masculino batió sucesivamente a Brasil por 31-10, a Perú por 50-0, a Uruguay por 33-12, a Chile por 35-7 y a Paraguay por 43-0

Compartir

Linkedin Print