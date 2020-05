Odontólogos firmaron convenio para poder trabajar siguiendo un protocolo

Compartir

El gobierno provincial a través del Consejo Integral del COVID-19 decidió habilitar varias actividades vinculadas al tema salud, entre ellas la odontología donde siguiendo un protocolo y un convenio de corresponsabilidad, pronto podrán empezar a atender a sus pacientes ya que ahora solo pueden hacerlo con casos de urgencia.

En ese marco el doctor Raúl Aguayo, miembro de la Asociación de Odontólogos de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre esto.

“El convenio de corresponsabilidad se termina de firmar con las asociaciones, la odontología siempre se manejó con protocolo para la atención de los pacientes, desde el primer momento el DNU destacó solo la atención de urgencias en todas las agencias de la salud, en odontología ya teníamos un protocolo para atención de urgencias. Debemos saber que este virus es muy joven entonces se conocía muy poco, pero lo manejamos con protocolo de virus respiratorio, esto significa atender solo urgencias y no utilizar mucho la turbina, si se utiliza tratar de tener barreras físicas con el paciente. Primero solo atendíamos urgencias, pero al pasar el tiempo e ir cambiando las situaciones en el país se fueron habilitando algunas que otras especialidades, hasta llegar a esta situación donde ampliamos el protocolo sobre todo para la organización dentro de los requerimientos de distanciamiento social que pasa desde el colectivo hasta en los bancos y demás, el distanciamiento, el uso de barbijo, la higiene de manos, lo que se amplió en este momento en la atención odontológica es cómo hacemos porque nosotros en la ciudad capital somos 600 odontólogos, lo que quiere decir que si esos 600 odontólogos citan a sus pacientes a la misma hora, ahí es una cantidad importante de personas, la mayoría tiene la agenda llena, antes de esta pandemia en el consultorio podíamos llegar a atender hasta 15 pacientes en el día mañana y tarde, pero a partir de ahora con los requerimientos del distanciamiento social no creo que podamos atender más de 5 o 6 pacientes en el día, cumpliendo con los requerimientos de la comisión”, dijo.

Asimismo contó que “se tuvo en cuenta al realizar este protocolo e incluso en el convenio que todavía se están haciendo modificaciones para lograr una organización, incluso del movimiento de la cantidad de pacientes, ver la posibilidad de qué tipos de pacientes atender, seguimos con la atención principal de casos de urgencias o aquellas situaciones que puedan derivar en una urgencia o en una situación no deseada, supongamos un paciente al que se le cayó la pasta o que se le rompió el diente, no duele en el momento pero quizás sí más tarde, eso sí está considerado una urgencia más allá de que no es un dolor intenso”.

“Ahora se está tratando de tener un protocolo donde el profesional va a indicar a sus pacientes diciéndoles cómo se va a manejar dándole recomendaciones incluso de cómo trasladarse, una es trasladarse por sus propios medios ya sea caminando, en moto o en auto y dejando el transporte público como última instancia, respetando el protocolo de distanciamiento y de higiene constante, uso del barbijo ya que al llegar al consultorio deben tener una serie de preparativos. Lo que antes hacíamos quizás de manera presencial, ahora tiene que ser una comunicación previa, darle recomendaciones de traslado y también una vez que llega al consultorio sobre cuál es el protocolo a seguir”, detalló el profesional.

“Vamos a tratar de tener no más de dos pacientes en sala de espera porque podría llegar a surgir algún tipo de urgencia espontánea, lo ideal es trabajar con turnos programados, así se sabe qué tratamiento se va a realizar sobre ese paciente, una vez que llega al consultorio se toman otras medidas, este virus no está en el aire, está en las superficies y ahí llega por el estornudo, por la saliva, es muy importante que el barbijo solo se lo saque cuando el profesional se lo diga y apoyarlo donde el profesional indique. Una vez dentro del consultorio tenemos varias técnicas para colocar barreras desde camisolines descartables hasta compresas descartables y ahora estamos usando unos baberos de polietileno que cubren toda la superficie del pecho del paciente. Lo que estamos evitando es si existe la posibilidad de que el paciente tenga coronavirus, evitar que salga de su boca y contagie”, manifestó.

Asimismo dijo que aún no cuentan con una fecha establecida para empezar a trabaja ya que muchos profesionales deben adaptar sus consultorios a los nuevos requerimientos. “Todavía no tenemos una fecha concreta para trabajar porque una vez que tengamos el protocolo y el convenio firmado tenemos que dar a conocer por diferentes medios a los profesionales, a los socios, colegas de las instituciones, también darles tiempo para algunas modificaciones que pudieron haberse dado en este transcurso porque desde el primer día tenemos protocolo, cambiaron algunas cosas con el correr del tiempo, hay algunas cositas que pulir sobre todo en la bioseguridad. En este distanciamiento social entre paciente y paciente debemos tomarnos el trabajo de hacer una triple preparación del consultorio con productos de limpieza y desinfección, debemos hacer un cambio constante de paño, de algunos descartables, además de la higiene de la sala de espera, todo lleva su tiempo, son detalles que debemos charlar con todos los colegas y se aceptan modificaciones por parte de ellos, cada profesional va a adaptar a su ambiente de trabajo las diferentes medidas, ya tenemos los métodos de barrera”, aseguró.

“Nosotros vamos a tener que reunirnos virtualmente con nuestros asociados vía WhatsApp, zoom, correos electrónicos, mandar el protocolo de nuevo ya que tiene algunas modificaciones y hacer un seguimiento, sobre todo brindar las herramientas necesarias al profesional para trabajar”, destacó.

“A los pacientes lo que les pedimos es que tengan paciencia antes que nada, lo que estamos haciendo es para cuidarnos entre todos, si se extiende un turno es para protegernos porque no se está dando la situación para trabajar normalmente, estamos mal acostumbrados, pero espero que esto pase rápido y que entre todos podamos salir adelante con paciencia porque esto depende de todos, ojalá salgamos lo antes posible de esta crisis”, finalizó.