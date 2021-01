Ofertas cárnicas estarán disponibles hasta el domingo en los locales de Friar

Compartir

El gerente de Friar en Formosa, en comunicación con el Grupo de Medios TVO, habló sobre el acuerdo de precios que se realizó con el Gobieno de la provincia de Formosa con la red de carnicerías “Los Nenecos” que comercializa productos Friar y que entró en vigencia el martes 5 y hasta el domingo 10 de enero.

“Como sucede en la época de las fiestas, hemos ofrecido cortes de carnes en oferta desde el 21 al 24 hasta agotar el stock disponible y ahora el acuerdo se extendió hasta el domingo 10 de enero”, contó.

Seguidamente brindó detalles de las ofertas que estarán disponibles en seis carnicerías de la firma e incluye costilla novillo a $494.99, vacío de novillo a $499.99. Además entre los cortes de cerdo: costilla $394,99 carré a $284,99 y punta de costilla de cerdo a $249,99.

La lista se completa con chorizo común a $249,99, carne molida común a $259,99, pollo entero por kilo a $137,99, muslo por kilo a $139,99.

Además la línea Friar: medallones por dos unidades $35,45, salchichas de viena por seis unidades a $61,30 y salchichas de viena marca Carcaraná $44,49. También podrán conseguirse huevos por docena a $87.

Asimismo indicó que cuentan con un stock suficiente para abarcar esta semana la oferta.

“Los precios de la carne sufrieron mucho incremento en estos últimos tiempo por varios factores, uno de ellos el aumento de combustibles. Por ahora no se modificaron, pero si ajustamos los precios para poder cumplir con esta demanda para los clientes”, señaló el empresario.

Aseguró que “la promo se puede adquirir en cualquier sucursal de FRIAR, en efectivo o con tarjeta de débito o crédito hasta tres pagos sin interés”.

“Desde el martes que sacamos esta oferta se notó porque había mucha gente esperando a que se abran los locales; en lo que respecta en el año esperamos que no siga aumentando el producto cárnico y podamos seguir trabajando a pesar de emergencia sanitaria que tenemos”, aseveró el Gerente de Friar.

Por último informó que “no va haber aumento en la carne en el mes de enero, mientras que el pollo bajó el precio y el cerdo se mantuvo todo diciembre. No tenemos novedades de incremento, por lo que siempre que podamos largar oferta lo seguiremos haciendo”.

“Lo que más se vendió para esta fiesta de fin de año fue al carne vacuna, la costilla y el vacío”, cerró.

Acuerdo



Las ofertas estarán disponibles en los locales de Fotheringham 1598, Dean Funes 358, Avenida Gutnisky 3164, Avenida Cánepa 2026, Avenida Italia 1675 y el Mercado Frutihortícola, de la ciudad de Formosa.

