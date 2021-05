Oficial: David Alaba se convirtió en nuevo refuerzo del Real Madrid

Compartir

Real Madrid se anticipó a todos y anunció uno de los fichajes más resonantes del mercado de pases: confirmó la contratación de David Alaba, el defensor austriaco de 28 años que jugó 13 temporadas con la camiseta del Bayern Múnich. El próximo 30 de junio expirará su vínculo con la entidad alemana, por lo que su transferencia al Merengue será a costo cero.

“El nuevo jugador madridista destaca por su polivalencia y versatilidad. En defensa brilla como central y como lateral izquierdo, pero también se desenvuelve a la perfección en el centro del campo”, lo definió el Madrid en su sitio web tras confirmar la noticia de su contratación. El diario español Marca detalló que el vínculo será por cinco temporadas y el futbolista recibirá un salario cercano a los 11 millones de euros anuales. Se espera que pose con la camiseta de su nuevo club luego de terminar la Eurocopa.

Aunque el club español hoy no cuenta con un entrenador, tras la salida del francés Zinedine Zidane (suenan para reemplazarlo Raúl, Xabi Alonso, Antonio Conte y Mauricio Pochettino), la dirigencia no dudó en cerrar la contratación de un futbolista que era pretendido por varios clubes importantes de Europa, como Barcelona, Manchester City, PSG, Liverpool y Chelsea.

Aunque era sabida que esta sería su última temporada en el club bávaro, el austríaco fue una pieza importante para Hans-Dieter Flick. El ex Austria Viena disputó un total de 45 partidos, en los que aportó dos goles (Borussia Dortmund y Schalke 04) y siete asistencias.

Alaba, que defendió la camiseta del Bayern Munich en 431 oportunidades, convirtiéndose en el extranjero con más encuentros en la historia del club, se va como una leyenda. En su palmarés aparecen dos Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, 10 Bundesligas, seis Copas de Alemania y seis Supercopas de Alemania. Además, integró en tres oportunidades el Equipo del Año de la UEFA (2013, 2014 y 2015).

Con su arribo, Real Madrid puede cubrir varias posiciones, como la de lateral izquierdo (compite con Ferland Mendy y Marcelo), mediocampista central (Casemiro) y marcador central (Raphael Varane, Éder Militao, Nacho y Sergio Ramos -si finalmente renueva su vínculo).

