Oficial: la millonaria oferta que llegó a River para cambiar el nombre del Monumental

Compartir

Linkedin Print

Tal como le confesó el presidente Jorge Brito a este medio hace cuatro meses, “no hay naming sin reformas y reformas sin naming”. La idea de River Plate para afrontar las impactantes obras y la ampliación del Monumental es la de que una empresa invierta una gran suma de dinero para asociar su nombre al del estadio Antonio Vespucio Liberti.

Luego de cerrar onerosos acuerdos con Adidas, Socios.com (pasará a tener su propia criptomoneda), Codere y Amazon Prime Video, ahora todos los cañones apuntan a concretar un naming, algo que quedó a un paso luego de que al club llegara de manera oficial una suculenta oferta.

El presidente de la institución se reunió con cinco empresas distintas, de las cuales tres presentaron de manera oficial sus números. Justamente la última en realizar su movimiento es la que quedó muy bien posicionada para ganar esta carrera (competía con una petrolera y una multinacional).

El Grupo GDN, que tiene a Francisco De Narváez como principal cabeza y posee bajo su órbita a Walmart, Changomas y Punto Mayorista, entre otras empresas, ofreció unos 20 millones de dólares por 7 años para rebautizar la casa de River Plate (Más Monumental sería el nuevo nombre). La forma de pago es una de las claves, ya que buena parte de ese monto será abonado al principio, lo que le permitirá a los de Núñez contar con una buena base de dinero para iniciar la Etapa 2 de las reformas.

De esta manera, esta oferta ahora deberá ser tratada en la próxima reunión de Comisión Directiva (así lo indica el estatuto del club con los vínculos mayores a dos años) para ser aprobada. En caso de obtener el visto bueno, se tendrán que esperar 15 días corridos para llamar a una Asamblea de Socios, donde se terminaría de daría el OK definitivo.

“Si se cierra con alguna empresa en el corto plazo, las obras para ampliar la capacidad del estadio recién podrían comenzar para mediados o finales de marzo, ya que hay que llamar a licitaciones”, le explicó a Infobae una importante fuente dentro de la institución.

De esta manera, River Plate pasaría a ser el segundo equipo de la Primera División en contar con un naming en su campo de juego. El pionero fue Argentinos Juniors, quien ligó al Diego Armando Maradona a una empresa que brinda créditos.

Vale recalcar que la Etapa 2 de las obras se dividirá en dos partes. En la primera se incluirá el cambio de butacas, toda la tribuna San Martín completa, la Belgrano, la nueva construcción de la platea San Martin baja inferior, con el túnel de los jugadores y el banco de suplentes, el cambio de butacas de la Centenario media, con sus palcos y el restaurante.

Para avanzar con la otra parte de las reformas, el club deberá mudar el colegio. “Tenemos pensado trasladarlo a la calle Sáenz Valiente, que es donde hoy está la Casa River. En ese lugar se hará un colegio moderno, con la luminosidad que se merece. Otra idea es algo que estamos intentando hace tiempo: ir donde será el Polo de la Innovación. Tenemos la esperanza de que la Ciudad nos deje ubicar el instituto. Sino será en esa calle. Queremos un colegio que sea cada vez más de punta, que tenga una adaptación al mundo que se viene, el de la informática”, le explicó en su momento a este sitio Rodolfo D’Onofrio.

Con la renovación del campo de juego (se instaló un césped híbrido -95 por ciento natural y un 5 artificial- y se bajó 1.80 metros) se dejó todo preparado para iniciar la tan ansiada ampliación del Antonio Vespucio Liberti. En la zona donde actualmente se encuentran las lonas publicitarias se creará todo un anillo de plateas inferior, por lo que el público quedará a sólo unos metros de los futbolistas.

Por otra parte, se sumarán 76 palcos, subiendo la cantidad a unos 180 y creando un anillo que unirá al Monumental en su totalidad. Otro de los cambios importantes que se podrá observar es el cambio en la distribución: el 75 por ciento serán plateas y el 25 restante populares. Tanto detrás del arco de la tribuna Sívori como la Centenario, en la actual baja, más la baja inferior a construir, serán populares. Luego quedarán las plateas bajas laterales, las San Martín y Belgrano y todo el anillo de plateas medias. En el caso de Centenario y Sívori, esas plateas no tendrán conexión con las populares. Además, el número de localidades aumentará en un número cercano a los 9 mil, convirtiéndose en el de mayor capacidad en Sudamérica, con una capacidad para 81 mil espectadores.

El sector de cocheras también sufrirá modificaciones. A las 500 cocheras se le añadirán unas 750. Se creará un puente de conexión, con una manga similar a las que se utilizan en los aeropuertos, entre el último piso a construirse y la circulación de los palcos. De este modo se buscará evitar colapsar el hall de ingreso al estadio y el anillo.

También se solucionará uno de los principales reclamos de los hinchas: las butacas de madera se quitarán por completo para colocar las que piden en la FIFA. Será un modelo que es antivandálicas y que perdura en el tiempo. Así los espectadores también ganarán en comodidad a la hora de ver el espectáculo. No obstante, vale remarcar que antes de iniciar este punto se deberá realizar una impermeabilización de las tribunas y se pintará la zona.

En la circulación de la Centenario Media, que es la tribuna que da a la Avenida Figueroa Alcorta, se ubicará un exclusivo restaurante, el cual tendrá como principal atractivo mirar el campo de juego, las tribunas y el Barrio River, con sus casas y arboleda baja.

Compartir

Linkedin Print