Oficial: Mauricio Pochettino es el nuevo DT del Paris Saint Germain

Luego de que el Paris Saint Germain despidió oficialmente al alemán Thomas Tuchel, el argentino Mauricio Pochettino ha sido confirmado por el propio club como su reemplazante en el puesto de entrenador. A poco más de un año de su salida del Tottenham, el estratega de 48 años vuelve a ser parte de la élite del fútbol europeo.

El ex técnico del Southampton y el Espanyol se marchó de los Spurs en noviembre de 2019 con el equipo en la decimocuarta posición en la Premier League, pero dejando atrás un exitoso ciclo en el que hizo que el club del norte de Londres clasifique habitualmente a la UEFA Champions League, competición en la que fue subcampeón en la temporada 2018/19.

Se espera que Poche pueda dirigir ya al Paris Saint Germain el próximo 6 de enero en el estadio del Saint-Étienne por la Fecha 18 del campeonato francés. Su primera práctica oficial será mañana.

“Estoy muy feliz y honrado de convertirme en el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain. Me gustaría agradecer a la directiva del club por la confianza que han depositado en mí. Como saben, este club siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Tengo recuerdos maravillosos, especialmente del ambiente único del Parque de los Príncipes. Regreso al club hoy con mucha ambición y humildad, y estoy ansioso por trabajar con algunos de los jugadores más talentosos del mundo. Este equipo tiene un potencial fantástico y mi personal y yo haremos todo lo posible para obtener lo mejor para el Paris Saint-Germain en todas las competiciones. También haremos todo lo posible para darle a nuestro equipo la identidad de juego combativo y de ataque que los aficionados parisinos siempre han amado”, comentó el argentino en diálogo con el sitio oficial de la institución.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Mauricio Pochettino como entrenador del primer equipo. Estoy orgulloso de ver a nuestro ex capitán regresar al Paris Saint-Germain, ya que el club siempre ha sido su hogar. El regreso de Mauricio encaja perfectamente con nuestras ambiciones y será otro capítulo emocionante para el club y estoy seguro de que los fanáticos lo disfrutarán. Con el nombramiento de Mauricio Pochettino, el Paris Saint-Germain se compromete a seguir construyendo y haciendo avanzar al club en los próximos años”, aseguró Nasser Al-Khelaïfi, presidente y director ejecutivo de Paris Saint-Germain.

Pochettino, quien también fue jugador del PSG entre 2001 y 2003, ocupará la silla por la que últimamente han pasado Tuchel, Emery, Ancelotti y Laurent Blanc, entre otros, quienes no han podido concretar el sueño del proyecto qatarí de ser campeones de Europa. El club parisino ha ganado ocho de las últimas nueve ediciones de la Ligue 1 pero todavía tiene pendiente el trofeo continental.

Si bien Tuchel la temporada pasada llegó a la definición ante el Bayern en el Final 8 de Lisboa, terminó derrotado 1-0 y su ciclo empezó a tambalear en el arranque de esta campaña. Es ahora donde Pochettino se pondrá a prueba como líder de una de las entidades más poderosas del mundo.

El estratega argentino, que dentro del plantel contará con jugadores como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y los argentinos Leandro Paredes, Ángel Di María y Mauro Icardi, tendrá como gran objetivo ganar la Champions League, certamen que históricamente les es esquivo y que en la pasada temporada los tuvo como finalistas.

El martes 16 de febrero abrirán su serie de octavos de final ante el Barcelona de Lionel Messi en el Camp Nou. La revancha será el 10 de marzo, en el Parque de los Príncipes.

