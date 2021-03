Oficialismo convocó a sesión para el sábado para discutir reforma de Ganancias en Diputados

Compartir

El Frente de Todos convocó a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo sábado con el objeto de debatir el proyecto de reforma del impuesto a las Ganancias, que busca beneficiar a más de un millón de trabajadores y jubilados.

El presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner, pidió una sesión especial para tratar la reforma de Ganancias, los cambios en el régimen de Monotributo, la educación ambiental y una modificación a la ley de Doping en el deporte.

Será la primera sesión ordinaria del año que tendrá como dato inusual que se realizará un sábado, una situación que no sucedía desde el 5 de enero de 2002, cuando se aprobó la derogación parcial de la ley de Convertibilidad que establecía la paridad entre el dólar y el peso.

La sesión especial se realizará bajo una modalidad mixta a partir de un acuerdo de Protocolo de Funcionamiento, en el que se prevé una actividad presencial en el recinto, con excepción de los grupos de riesgo y los que están contagiados de coronavirus, que lo podrán hacer de manera remota, y la votación se realizará a través del sistema VPN.

La decisión de concretar el debate un fin de semana fue el desenlace de la puja que mantiene el oficialismo con Juntos por el Cambio, que se agravó en las últimas jornadas cuando la oposición -junto con el Interbloque Federal- unificó el pedido de sesión especial para tratar el biocombustibles para este jueves, lo que se ahondó aún más con el pedido de hacer ese mismo día el debate de Ganancias.

A esos dos pedidos, las autoridades del cuerpo solo accedieron al que fue presentado en forma conjunta para el jueves a las 11.30, sobre biocombustibles.

Fuentes parlamentarias dijeron a Télam que la reforma de “Ganancias es una bandera del Frente de Todos y no vamos a permitir que la oposición nos maneje la agenda cuando se trata de un proyecto presentado por el oficialismo”.

La sesión especial convocada para el sábado, que dará comienzo a las 11, tendrá como primer tema el debate del dictamen de reforma del impuesto a las Ganancias, aunque se estima que la discusión recién de la cuestión comenzará recién cerca de las 14, ya que previamente hay un espacio para las cuestiones de privilegio.

Más allá del temario económico y educativo, el primer tramo de la deliberación de la sesión se destinará a cuestiones de privilegio y allí es probable que se produzcan contrapuntos entre el oficialismo y la oposición sobre la situación en Formosa y el plan de vacunación que instrumenta el Gobierno nacional para inmunizar a la población contra el coronavirus.

El proyecto. que de ser aprobado eximirá del pago de Ganancias a más de un millón de trabajadores, cuenta con un amplio consenso entre los distintos bloques, lo que quedó reflejado en la firma mayoritaria del dictamen previo a su tratamiento en el recinto.

La iniciativa, presentada inicialmente por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, e impulsado luego por todo el oficialismo, modifica el artículo 30 de la ley de impuesto de las Ganancias, para aumentar la deducción especial a partir del cual se calcula el tributo, con el fin de que no paguen ese gravamen los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos el 93% de los trabajadores.

Las principales modificaciones que se incluyeron fueron excluir del cálculo del impuesto el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.

También se sumó una deducción por gastos de guardería hasta los tres años con un monto anual de hasta 68.400 pesos y por elementos de trabajo o capacitación.

Tras la aprobación de Diputados, en el oficialismo confían en que el Senado lo podría convertir en ley en los primeros días de abril.

Los cambios previstos en el proyecto comenzarán a regir de manera retroactiva, desde el 1 de enero pasado en adelante, lo que determinará la devolución de los descuentos realizados hasta el momento a los trabajadores que queden comprendidos en la misma.

En el plenario legislativo también se debatirá la reforma del régimen de Monotributo, que tiene dos ejes centrales: por un lado la actualización de las categorías y la transición entre Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) y el Régimen General (RG).

A través de la iniciativa, se contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando se apruebe el proyecto.

Para los casos de monotributistas cuya facturación superó el límite más alto del régimen hasta un 25%, se contempla que puedan mantenerse en su actual condición durante el período fiscal 2021, mientras que el resto deberá pasar al régimen general.

De acuerdo al texto, podrán deducir además en el primer año el 50 por ciento del importe que le corresponde pagar de IVA, el 30 por ciento en el segundo y el 10 por ciento en el tercer año.

