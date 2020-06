Oficialismo insistirá con leyes de Alquileres y Educación a Distancia

Compartir

El bloque del Frente de Todos insistirá la semana próxima con el debate de las leyes de Alquileres y de Educación a Distancia, cuyo tratamiento fue bloqueado por Juntos por el Cambio en la sesión del jueves último, aunque en esta oportunidad la oposición apoyará las iniciativas que obtuvieron un amplio respaldo cuando fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.

Ambos proyectos fueron puestos a discusión sin que hubieran transcurrido los siete días desde su dictamen hasta su llegada al recinto, lo que fue utilizado por el interbloque conformado por radicales y macristas para oponerse a su tratamiento.

En coordinación con el interbloque Federal, conformado por mayoría de peronistas disidentes, Juntos por el Cambio no le dio al oficialismo los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas ambas iniciativas. La decisión de la oposición estuvo impulsada por el deseo de hacer una demostración de fuerza, pese a que el Frente de Todos tiene quórum propio y su bloque contiene a 41 senadores más dos aliados.

“Se insistirá con el tratamiento de la Ley de Alquileres y de educación a distancia. No se necesitan los dos tercios para la semana próxima y hay mayoría simple, así que le podremos dar respuesta a tanta gente que está esperando”, anunció la vicejefa del bloque oficialista, Anabel Fernández Sagasti.La senadora mendocina cuestionó al interbloque de Juntos por el Cambio por haberse desconectado de la sesión virtual en protesta por la decisión del oficialismo de incluir temas no vinculados a la pandemia.

“Es inentendible y se equivocaron; decidieron pensar en sus propios intereses y trabar la sesión, castigando a más de nueve millones de argentinos que estaban esperando la Ley de Alquileres”, agregó Fernández Sagasti.

En el mismo sentido se había expresado el jefe de los senadores oficialistas, José Mayans, quien el día de la sesión había calificado a los senadores de Juntos por el Cambio y del interbloque Federal como “irresponsables y caprichosos”.

“Los mismos que se levantaron y se fueron miren lo que hicieron con la economía, con las empresas, con nuestros trabajadores”, sostuvo Mayans. Además, el senador formoseño advirtió que el Frente de Todos hará uso de su amplio número de integrantes “para tratar los temas que el país necesita que se traten: para eso somos mayoría”.

Los senadores de Juntos por el Cambio abandonaron el jueves la sesión virtual en desacuerdo con la inclusión en el debate de temas que no cumplían los plazos reglamentarios y de dos decretos dictados por el PEN.