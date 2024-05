Oficialismo no pudo sacar dictamen y debate por la Ley Bases seguirá la próxima semana

El Gobierno fracasó en su intento de sacar despacho del plenario de comisiones del Senado para avanzar con el proyecto de la Ley Bases y el paquete fiscal, y el debate continuará la próxima semana luego de que la oposición dialoguistas le pusiera un freno al oficialismo con una larga lista de modificaciones que van desde cuestionamientos a las facultades delegadas, cambios en el programa de grandes inversiones y la exclusión de Aerolíneas Argentina de la nómina de empresas que quedaron sujetas a privatización.

En medio de un clima de fastidio y risas burlonas, Bartolomé Abdala, presidente de la comisión de Legislación General, anunció que mañana, por el jueves, se entregará a los integrantes del plenario y a los presidentes de los distintos bloques una copia de cómo quedaría el proyecto en base a las modificaciones que le aceptan a la oposición.

Por lo pronto, el libertario tuvo que pedir un cuarto intermedio hasta la próxima semana, martes o miércoles «para preparar un dictamen de acuerdo» en base a las modificaciones que plantearon los senadores de la oposición. Lo llamativo fue que durante la reunión, Abdala había anunciado que a la tarde funcionarios del Ejecutivo iban a traer al Senado el nuevo texto.

La negociaciones continuaron este miércoles en el plenario de comisiones del Senado que arrancó temprano con dos expositores que propuso el kirchnerismo para completar el capítulo cultural y que tuvo que pasar a un cuarto intermedio a la espera de la respuesta del Ejecutivo con las modificaciones que le aceptaban a la oposición no K. Incluso se habló de convocar de nuevo a los funcionarios del Gobierno, algo que finalmente no se concretó.

Tras el cuarto intermedio, la comisión comenzó a recibir los cambios exigidos por los bloques de la oposición mientras circulaba un nuevo texto acordado con el Gobierno que da luz verde a las modificaciones reclamadas por los dialoguistas, pero se especula que persistían las diferencias.

En ese texto, según fuentes parlamentarias, se incluyen cambios en los artículos de procedimiento administrativo dejando abierta, por ejemplo, la eliminación del «si positivo», que tiene que ver con la aprobación de aquellos trámites que no tenían una respuesta en tiempo y forma del Estado. También accede a ampliar la lista de empresas que quedarán excluidas de un posible proceso de transformación o disolución, agregando por ejemplo al Banco Nacional de Datos Genéticos.

También se priorizan la producción argentina en el capítulo del RIGI, y se incluyeron cambios en el empleo público, el blanqueo de capitales y en el monotributo social.

Según una importante fuente, el oficialismo buscaba que los dialoguistas firmen el dictamen sin tener el texto final con las modificaciones, una maniobra que se aplicó en Diputados, pero que en el Senado es resistida por los dialoguistas díscolos Martín Lousteau (UCR) Guadalupe Tagliaferri (PRO) y Pablo Blanco (UCR), todos con firmas en el plenario.

Que pide la oposición

En tanto, el plenario arrancó con el debate de los cambios que exige la oposición. Unidad Federal, a través de Edgardo Kueider, reclamó modificaciones en el artículo vinculado con las facultades delegadas que puntualmente plantea eliminar la frase que dice «disolución parcial o total», y en caso de ser rechazada se excluyan al INTI, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y el SENASA.

Otra de las modificaciones que pidió Kueider tienen que ver con Aerolíneas Argentinas y pidió que se la saque de la nómina de empresas sujetas a privatización. «No todos los organismos del Estado pueden dar superávit», advirtió el entrerriano, quien también reclamó un texto para blindar a la cultura, educación y tecnología.

Además pidió sacar el régimen de grandes inversiones (RIGI) y anticipó que si Martín Lousteau presenta una propuesta sobre el tema avisó que la acompañarán.

Por su parte, el radicalismo también presentó modificaciones a la Ley Bases. El chaqueño Víctor Zimmermann pidió sostener el fondo fiduciario para el consumo residencial de gas como también el destinado para financiar las obras de infraestructura del transporte eléctrico.

La UCR también se plegó al pedido para que Aerolíneas quede afuera de la lista de empresas en condiciones de privatizar y agregó también al Correo Argentino, un pedido que también hizo previamente la chubutense Edith Terenzi, aunque la senadora no es parte de las comisiones que integran el plenario.

El radicalismo también cuestionó la reforma laboral al calificarla como «insuficiente» y resaltó que se debe incluir tanto el costo laboral como un artículo proponiendo las condiciones del contrato de trabajo y que se incluya el bloqueo de las plantas como causa justa de despido.

Martín Lousteau, en tanto, no sólo preguntó cómo seguía el tratamiento de la ley sino que, además, pidió incluir una recuperación de los haberes jubilatorios, la actualización del financiamiento universitario, la esencialidad de la educación y un plan para que los jóvenes aprendan a leer y escribir .