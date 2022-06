Sosa: «Ojalá todos nos acerquemos al pueblo como lo hace el Gobernador»

Compartir

El concejal Marcelo Sosa visitó los estudios de Expres en Radio donde habló de diferentes temas, entre ellos de los anuncios del Gobernador en el operativo Por Nuestra Gente Todo, el 2023 y también de la relación entre Insfrán y el pueblo formoseño, y auguró “ojalá todos nos acerquemos al pueblo como el Gobernador que vive para el pueblo formoseño”.

Sosa comenzó diciendo “participé del Operativo Por Nuestra Gente Todo y se nota que es un barrio bien peronista y reconoció el crecimiento que hubo en la zona porque antes era casi inaccesible”.

Asimismo, indicó “eso demuestra que Formosa crece de la mano de Gildo Insfrán y hay que decir que el barrio crece, así como todo el Circuito Cinco también. Hay escuelas, calles pavimentadas, ripios, realmente es muy importante la evolución que hubo en la zona”.

Universidad provincial

En el marco del operativo, el Gobernador anunció la creación de una universidad provincial, el edil al respecto expresó “para nosotros como peronistas es muy importante y para todos los formoseños porque seguramente traerán una carrera que no está en la Universidad Nacional, seguro será una carrera que tiene mucha demanda de la gente”.

Contó también que el Gobernador está muy contento por cómo le están saliendo las cosas porque hay cuestiones que no las pudo llevar adelante durante el gobierno de Mauricio Macri, pero que ahora con este gobierno nacional, popular y federal “las cosas se están dando como tenían que darse”.

Liga de los Gobernadores

“Lo que está pasando con los Gobernadores es muy importante, esto me parece muy bueno y esto trasciende al Gobierno de turno, esto da una apertura de las provincias”, opinó al respecto.

Consultado acerca de si debía volver Por Nuestra Gente Todo para que los funcionarios bajen a los barrios, Sosa manifestó “el Gobernador les había llamado la atención a varios funcionarios y en lo particular me puedo hacer cargo de mí y de lo que hago yo, me voy a sesionar al Concejo, pero mis oficinas son los barrios, ojalá todos nos acerquemos al pueblo como el Gobernador que vive para el pueblo formoseño”.

Inseguridad

“El tema de la inseguridad forma parte de la agenda de trabajo, por suerte ahora las luminarias del barrio Juan Domingo Perón se han arreglado y colocado porque hay que decir que el operativo culmina el sábado, pero arranca 10 días antes con los funcionarios y los vecinos que son los que nos plantean las necesidades puntuales que tiene el conglomerado”, señaló.

Pago del sueldo,

aguinaldo y aumentos

Ante la intervención al respecto del concejal de la UCR, Ricardo Piñeyro quien opinó que eso es algo que le corresponde al funcionario, me parece que ojalá ellos hubiesen pensado lo mismo cuando fueron gobierno municipal con (Gabriel) Hernández cuando los empleados municipales no cobraban. Ni siquiera se pagaban los sueldos, esa es la gran diferencia.

“Con respecto al tema de la provisión de agua en esta zona, “tenemos que pedirles a los vecinos la concientización porque hay tomas de agua en diferentes puntos de la provincia”.

“Se han firmado convenios para que la provisión de agua sea normal y hay que decir que Formosa crece de la mano de del modelo formoseño. Hay que decirles a los pobladores que sean conscientes con el uso del agua”, explicó.

2023

“Queda mucho tiempo para el 2023 porque nuestra cabeza ahora esta en gestionar y ayudar a las personas, sabemos que el camino es la unidad y que solo el peronismo siempre sacó adelante el país. Del otro lado estuvieron y los mismos que incendiaron el país quieren ser los bomberos, por lo tanto, hay que decirles a los vecinos de la provincia que tengamos un poco de paciencia que este gobierno que es nacional, popular y federal va a trabajar duro para salir a flote”, indicó.

Por último, opinó que “una vez que el gobierno se afiance, la inflación va a bajar y todos los argentinos vamos a vivir un poco mejor que es lo que siempre el peronismo busca”.

