Ojeda y las clases virtuales en la carrera de DT de fútbol

El docente de la escuela para directores técnicos de fútbol, Rubén Ojeda, habló sobre las clases virtuales que se dictan en este tiempo de la pandemia del coronavirus, y destacó que gracias a esta modalidad una veintena de alumnos de capital y localidades del interior, pudieron mantener la regularidad y no perder el año lectivo. La escuela es la Nº 119, y funciona bajo la órbita de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Seccional Formosa), y otorga títulos avalados por ATFA, AFA y FIFA.

Ojeda, quien es técnico profesional, es el responsable de dictar la materia de futbol sala, y lo hace con mucha solvencia teniendo en cuenta que es un prestigioso entrenador que estuvo al frente de varios equipos y selecciones del medio. “Las clases son muy didácticas, el salonismo tiene una fuerte presencia en Formosa, y la capacitación en esta actividad ayudará a lograr un mejor nivel. Cuando todo regrese a la normalidad, las clases volverán a ser presenciales, en lo teórico y lo práctico. Las otras materias con calificados maestros también se dictan de forma virtual”, puntualizó al periodista Alfredo Domínguez, en el programa Magazine que se emite por Canal 3.

El profesor, también forma parte de la conducción de la ATFA local, que preside Guillermo Guzmán, y sobre el particular manifestó: “Nuestra organización se encuentra con mandato prorrogado por la justicia, aguardando el momento de las elecciones. Estamos trabajando junto a Salvador Pasini, apoderado de ATFA nacional, un dirigente muy serio y respetado entre sus pares, con excelentes relaciones con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y con el titular del Consejo Federal, Pablo Toviggino. En lo que a nosotros nos toca, el vínculo con los técnicos de capital, y en especial con los del interior es permanente, casi diario, como debe ser en este momento en que el fútbol se encuentra parado y no es recomendable los viajes y contactos cara a cara”.

Ojeda, dejó un mensaje de optimismo para sus colegas: “Son tiempos duros, difíciles, son la solidaridad y el interés por el otro adquiere carácter de valores, es por ello que debemos mantener los vínculos, pensar en positivo, ya volverá el fútbol y todo comenzará a reactivarse. La oficina de ATFA y la escuela, funciona en el local 10 del Club Patria, en Saavedra y Padre Patiño, la atención es de lunes a viernes entre las 10 y las 12, para todos los afiliados e interesados en la carrera de director técnico”.