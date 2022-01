Ola de calor: en la ciudad se registraron cortes y bajones del servicio eléctrico

Compartir

El calor extremo en la provincia de Formosa con temperaturas que superaron los 40° hizo que ayer después del mediodía miles de usuarios se quedaran sin el servicio de energía eléctrica y además hubo constantes bajones en la zona norte de la ciudad capital. A toda esta situación que generó gran malestar social se sumó que también se registraron cortes del suministro de agua.

Si bien por las altas temperaturas hubo un aumento de la demanda, llevando a la red a un punto de máxima tensión que causó interrupciones en el suministro eléctrico en diversas zonas después del mediodía, esto provocó malestar de los vecinos que se expresaron en las redes sociales el cual fueron el canal de comunicación sobre los barrios que se registraron los cortes de luz.

Según el informe del Servicio Meteorológico Nacional los próximos días la provincia seguirá bajo alertas por la ola de calor.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias nacionales y provinciales recomiendan hidratarse, consumir alimentos frescos como frutas y verduras, evitar bebidas alcohólicas, muy dulces o infusiones calientes, protegerse del sol y usar ropa liviana.

Asimismo, advierten sobre la importancia de prestar atención a las personas mayores y a los niños pequeños para evitar golpes de calor.

Por su parte, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca sostuvo que frente a agotamientos, cansancios, debilidad, dolor de cabeza o convulsiones, se debe consultar inmediatamente a los pediatras en el caso de los bebés y para los adultos mayores concurrir al centro de salud más cercano u hospitales.

«Hemos recibido un informe de climatólogos argentinos que nos explican cuáles son las causas y motivos de las altísimas temperaturas que azotan a la mayoría de las provincias en esta semana y de la cual Formosa no se encuentra exenta. Esto se produce por una cuña que está instalada en el desierto de Atacama -en Chile- y que se correrá al centro de Argentina», informó Gialluca.

Explicó que «una cuña es un sistema de alta presión que se instala en altura, que inhibe la llegada de frentes fríos y que promueve que se sienta en superficie la llegada del aire tropical. Esto, a su vez, se suma a la importante sequía que afecta a todo el Cono Sur, y generará este extremo fenómeno de calor. Esa alta presión caliente se instalará desde el martes en toda la zona Norte, Centro del país y en Buenos Aires e incluirá la zona de la Costa Argentina».

«Esto coincide con lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en cuanto a que la Argentina sufrirá una ola de calor extremo con temperaturas que irán desde los 35º y superarán los 40º con muy pocas lluvias lo que va a intensificar las sequías, produciéndose mayores incendios», dijo.

Asimismo, señaló que «es aconsejable hacer un uso racional tanto de la energía eléctrica como del agua potable».

Desde la Institución, advirtieron que «es muy importante cuidar a los bebés y los ancianos por el mayor riesgo de sufrir golpes de calor. Los especialistas remarcan que, es fundamental ofrecer a los niños agua en forma frecuente y el pecho más seguido a los lactantes».

Por otro lado, se señaló que «no se debe bajo ninguna circunstancia dejar a los mismos dentro de autos cerrados, no ofrecerles líquidos o comidas calientes o pesadas, no ofrecer bebidas con cafeína o azúcar en exceso, usar ropa de algodón liviana y holgada, promover juegos tranquilos»

«En estos días los adultos mayores corren el riesgo de sufrir alteraciones y las personas en general también, las que se denominan “agotamiento por calor” o lo que es más grave “golpes de calor”, ambos son trastornos ocasionados por el aumento de la temperatura del cuerpo como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas y humedad o el esfuerzo físico intenso por ejercicios. Estas situaciones, el cuerpo tiene dificultades para regular su temperatura».

Sostuvo que «el golpe de calor es una forma grave de lesión por calor y la temperatura del cuerpo alcanza los 40º o más, es por ello que se dan algunos síntomas como: sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, sed intensa y sequedad en la boca, calambres musculares, agotamiento, cansancio o debilidad, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, irritabilidad, mareos o desmayos, convulsiones».

Frente a estas situaciones, inmediatamente se debe ofrecer agua fresca, trasladarla a la persona a un lugar ventilado y ponerlo a descansar, siendo sumamente importante consultar con los pediatras o asistir a un centro de salud u hospital en los casos más graves de adultos mayores o de personas que sufran convulsiones o agotamiento por el calor.

Vale decir que fuentes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le confirmaron la llegada de un frente de baja presión que se instalará “sobre el continente” durante la próxima semana, el cual “está relacionado con el fenómeno La Niña”.

Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, explicó en diálogo con Télam que las altas temperaturas que desde el viernes se registran en gran parte del país se deben a «un sistema de alta presión muy intenso que está en parte afectando el norte y centro de Argentina, y permite el ingreso de una masa de aire cálida desde el norte».

La especialista remarcó que además del avance de una masa cálida desde el norte patagónico hasta el norte de la Argentina, las temperaturas se incrementan con algunas condiciones como «el cielo despejado y una época del año donde la insolación es elevada».

«Se espera que esta ola de calor sea equiparable a olas de calor extraordinarias que hayamos tenido en la Argentina», indicó Fernández y recordó que para que se determine ola de calor deben darse al menos tres días consecutivos con temperaturas máximas y mínimas superiores a los valores umbrales de cada localidad.

Qué es el fenómeno La Niña

Si bien es más conocido como “La Niña”, la cuenta oficial de Twitter del SMN señala que el nombre original de este particular fenómeno que se vive en Argentina es “El Niño-Oscilación del Sur” (ENOS), dado por pescadores peruanos y ecuatorianos del siglo XIX que creían que el aumento de temperaturas del agua y la falta de peces era producto de la época navideña y la llegada de “El niño Jesús”. En rigor, la situación opuesta se denominó “La #Niña”.

Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? “El océano y la atmósfera están “acoplados”, y un cambio en uno repercute en el otro. El Niño/La Niña hacen referencia a los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico. Por eso el fenómeno se conoce como El Niño-Oscilación del Sur(ENOS)”, dice uno de los tuits del SMN.

De acuerdo a la información brindada por dicho organismo, el ENOS se caracteriza por las oscilaciones de temperaturas en la zona central del Pacífico ecuatorial, provocadas por cambios que sufre la atmósfera del planeta.

Entonces, se dice que el océano Pacífico y la atmósfera están “acoplados”: la atmósfera cambia su circulación cuando el Pacifico ecuatorial se calienta o enfría, ya que se modifica el intercambio de calor y de humedad que hay entre ellos. Esto, en consecuencia, afecta el clima de regiones que están a miles de kilómetros de esa gran porción de agua marina.

