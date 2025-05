Olimpia de Paraguay le rescindió el contrato a Darío Benedetto tras solo 13 partidos

Controvertido, picante y polémico. Darío Benedetto se caracterizó en el último tiempo por su fuerte temperamento, pero no por lo que mejor supo hacer en sus días de gloria: goles.

Después de 469 días sin poder anotar, el delantero argentino acordó la rescisión de su contrato con el Olimpia de Paraguay y su paso por el fútbol del país vecino dejará una huella con pena y un saldo negativo que los propios medios locales se encargaron de reproducir.

El Pipa había sido presentado en febrero de 2024 como la gran apuesta ofensiva del conjunto guaraní. Sin embargo, sus producciones no convencieron y cuatro meses después cerró su ciclo con un saldo de 13 partidos disputados (nueve en el Torneo Apertura, el de la Supercopa y tres en la Copa Libertadores) y ni un solo gol marcado, aunque aportó dos asistencias.

El atacante con pasado en Boca Juniors y Arsenal de Sarandí, entre otros equipos, llegó a Olimpia tras una etapa irregular en el Querétaro de México, con un contrato hasta diciembre de este año. Sin embargo, las lesiones —incluida una internación en abril por dengue— y las críticas constantes de los simpatizantes y la prensa precipitaron su salida. “El momento de romper con la racha fue imposible de revertir”, señaló un portavoz del club paraguayo, que al anunciar su incorporación había hablado de “jerarquía total”.

Por su parte, el propio futbolista alejó problemas personales en su cuenta oficial de Instagram y le agradeció la oportunidad al club.

Desde su debut, el ex goleador del Xeneize estuvo en el ojo de la tormenta. Tras la derrota por 2 a 1 ante Libertad en la Supercopa, circularon titulares que lo calificaron como “el peor Benedetto” y lo acusaron de “caminar en la cancha”. Su único momento de brillo se produjo en el clásico contra Cerro Porteño, cuando asistió con un pase elevado que selló la victoria frente al combinado de su ex técnico Diego Martínez, con quien había tenido enfrentamientos verbales en la institución porteña. Olimpia recordó aquella polémica frase del jugador: “Noches alegres, mañanas tristes”, que en su momento precipitó la salida del ex DT de Tigre de La Bombonera.

La relación con los hinchas terminó de quebrarse tras su expulsión por una plancha en el partido contra Guaraní. Además, en la goleada adversa por 4-1 ante Vélez, Benedetto fue reemplazado en el segundo tiempo y respondió a los silbidos con gestos de silencio y de reproche hacia la tribuna, acto que luego justificó: “Fue un solo hincha al que respondí; ahora toca agachar la cabeza y seguir trabajando”.

En la Copa Libertadores, Olimpia quedó último en el grupo que compartió con el Fortín, Peñarol y San Antonio Bulo Bulo, sin que Benedetto lograra vulnerar la red enemiga. Su última anotación había sido con la camiseta de Boca, en marzo de 2024, en un triunfo por 2 a 0 sobre Tigre por el campeonato doméstico.

Con la rescisión consumada, el atacante de 34 años buscará nuevo destino en el próximo mercado de pases, con el objetivo de reencontrar su olfato goleador y recuperar el nivel que lo llevó a la selección argentina y a convertirse en figura en el fútbol sudamericano.