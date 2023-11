Olimpo del deporte: el tenista serbio Novak Djokovic es uno de los dioses

Novak Djokovic se consagró, una vez más, como campeón de las ATP Finals en Turín. En el continente europeo, el serbio se adjudicó su 7° Torneo de Maestros y superó a Roger Federer como el tenista con más logros en esta competición. Este logro se suma a lo que viene logrando el balcánico en los últimos años (ya es el máximo ganador en Grand Slam, Masters 1000 y ATP Finals), con mayoría de trofeos importantes ganados superando los 30 años de edad, algo muy poco común en un mundo en el que pasada esta barrera, la gran mayoría apunta al retiro o sale de los primeros planos.

Extrapolando este dato del nativo de Belgrado al deporte blanco en general, son muy pocos los que han obtenido cosas tan importantes como él superando los 30. En el tenis fueron Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams y Martina Navratilova los más destacados. El suizo obtuvo 36 títulos de los cuales cuatro fueron de Grand Slam mientras que el español consiguió 23 con ocho majors. En cuanto a las damas, la norteamericana consiguió 10 Grand Slam, el doble oro olímpico en Londres 2012 (singles y dobles) además de tres WTA Tour championship y acumular más de tres años como la mejor del ranking WTA mientras que la checa nacionalizada estadounidense ganó dos Wimbledon, un US Open, ocho majors más en dobles y se mantuvo durante 10 meses como número uno del mundo.

Si nos movemos al mundo del fútbol, podríamos compararlo solo con lo hecho por Lionel Messi o Cristiano Ronaldo. El astro argentino obtuvo la Copa del Mundo, Copa América y el trofeo de la Finalissima con su selección, además de tres Copas del Rey, dos ligas y una Supercopa con el Barcelona más una liga y una supercopa con el París Saint-Germain y una Leagues Cup con el Inter Miami. Por el lado del portugués, este consiguió la Eurocopa y la Liga de las Naciones de la UEFA con el combinado luso mientras que a nivel clubes obtuvo una liga, una supercopa, tres Champions League, una Supercopa UEFA y dos Mundial de Clubes jugando para el Real Madrid mientras que con la Juventus consiguió dos Serie A, una Copa Italia y dos Supercopas italianas. En cuanto a las distinciones individuales, la «Pulga» ganó tres Balón de Oro y un FIFA The Best mientras que el «Bicho» obtuvo dos Balón de Oro y dos FIFA The Best.

Por el lado del básquet, Michael Jordan y Lebrón James son equiparables a las gestas de Novak Djokovic. El primero obtuvo tres anillos de la NBA (Chicago Bulls) además de ser elegido tres veces como el MVP de las Finals, cinco veces seleccionado en el equipo All Stars, tres en el All-NBA First Team y tres veces máximo anotador de la liga en las temporadas 1996, 1997 y 1998. En esta última, además, posee el récord del máximo anotador más veterano de la historia de la NBA (35 años y 60 días). En cuanto al segundo, nacido en Akron el 30 de diciembre de 1984, este fue campeón de la NBA en dos oportunidades (Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Lakers) con dos distinciones de MVP en las Finals, nueve veces All Star, cinco veces All-NBA First Team y una vez máximo asistidor de la liga (temporada 2019/20).

En el golf, sin duda que dos jugadores que han hecho historia con más de 30 años han sido Jack Nicklaus y Tiger Woods. El «Golden Bear» ganó tres Masters (1972, 1975 y 1986 -récord al ganarlo con 46 años-), cuatro PGA Championship (1971, 1973, 1975 y 1980), dos US Open (1972 y 1980) y dos British Championship (1970 y 1978) además de ser jugador del año en las temporadas 1972, 1973, 1975 y 1976. Tiger, por su parte, fue campeón del Masters de Augusta (2019), dos veces del PGA Championship (2006 y 2007), US Open (2008) y British Championship (2006). También fue galardonado en cuatro ocasiones como el golfista de la temporada por la PGA en 2006, 2007, 2009 y 2013.

La Fórmula 1 tampoco puede quedar exenta de este repaso, con Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Juan Manuel Fangio como máximos exponentes. Los tres ganaron en cinco oportunidades el título mundial superando la barrera de los 30: el alemán lo logró en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 con Ferrari, el británico en 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 con Mercedes y el argentino en 1951, 1954, 1955, 1956, 1957 con Alfa Romeo, Maserati, Daimler Benz y Ferrari. Por último no hay que dejar de mencionar la gesta olímpica de Michael Phelps, quien con 31 años en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 obtuvo cinco medallas de oro (200m mariposa, 200m medley, 4×100 estilo libre, 4×200 estilo libre y 4×100 medley) y una de plata (100m mariposa).

Tras la victoria de Djokovic frente a Grigor Dimitrov en el Abierto de Australia de 2023, el serbio manifestó al pie de campo que «los 35 son los nuevos 25» además de expresar: «Estoy muy agradecido y bendecido de poder jugar tan bien en esta etapa de mi vida. Creo que la experiencia en este tipo de grandes partidos y grandes ocasiones ayuda a acercarme mentalmente en el de la manera correcta». La edad, queda de manifiesto, es solo un número pero no deja de ser importante los logros que ha obtenido el serbio a pesar de su edad y los problemas físicos que empiezan a aparecer. Es por eso que el tenista de 36 años ya forma parte del Olimpo del deporte, como uno de sus dioses más relevantes a lo largo de la historia. El legado de Djokovic quedará para siempre, pero su historia aún continúa.