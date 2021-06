Oliveira logró su tercera victoria en MotoGP

Compartir

El piloto portugués ganó el Gran Premio de Cataluña de MotoGP en una carrera llena de alternativas. Zarco y Miller completaron el podio.

En el circuito de Montmeló se llevó a cabo el Gran Premio de Cataluña de MotoGP, séptima fecha de la temporada 2021. La carrera se disputó con una temperatura ambiente de 20° y 19.352 personas pudieron disfrutar en las tribunas de la carrera de MotoGP que tuvo accesos limitados a las tribunas de la recta principal.

El primer golpe de escena se produjo en la vuelta rumbo a la grilla cuando Jorge Martín sufrió una caída y debió volver corriendo a boxes a buscar la segunda moto. Si bien no tuvo ninguna lesión, no llegó a salir de boxes a tiempo y debió largar con la segunda moto desde los pits.

Se apagó el semáforo y en los primeros metros de carrera Fabio Quartararo movió mejor, pero en la curva uno, Jack Miller estiró la frenada y tomó la punta de la carrera mientras que Miguel Oliveira fue por afuera y también dio cuenta del francés que cayó al tercer puesto.

En los primeros giros la pelea por la punta fue intensa. Oliveira tomó el liderazgo en el segundo giro mientras que el autor de la pole cometió un pequeño exceso y cayó al quinto puesto. En tanto, el campeón Joan Mir avanzó seis puestos y se colocó 3° mientras que Aleix Espargaró se prendió a la lucha por la punta desde el cuarto Oliveira, que eligió largar con neumáticos duros adelante y atrás, marcó la vuelta más rápida en el quinto giro y estableció una diferencia de 8 décimas con respecto a su escolta Miller, que tenía que defenderse de Mir y Quartararo.

Una vuelta más tarde, Pol Espargaró tuvo una caída en la curva 5 y otro que se cayó fue Danilo Petrucci en la curva 9.

En el noveno giro, Marc Márquez se fue al piso en la curva 10. Cuando venía en el séptimo puesto, el piloto español perdió la goma delantera y terminó en la leca. Es la tercera carrera consecutiva que el múltiple campeón del mundo sufre una caída que en este caso, lo obligó a abandonar. Otros que sufrieron la misma consecuencia fueron Iker Lecuona y Valentino Rossi que terminó en la leca de la curva 10 a 8 giros del final.

Si bien Oliveira había hecho una diferencia de casi un segundo, de a poco le empezaron a descontar. Quartararo se puso segundo y empezó a girar más rápido que el piloto de KTM y en la vuelta 12 pudo superar al portugués para recuperar el liderazgo. Sin embargo, Oliveira no se dio por vencido y nuevamente saltó a la punta.

Las últimas 10 vueltas fueron electrizantes con lucha directa entre Oliveira y Quartararo mientras que Zarco de a poco se fue acercando a buen ritmo. A 3 vueltas del final, Oliveira sacó 7 décimas en la punta de la carrera mientras que Quartararo perdió la segunda posición con Zarco. El piloto de Yamaha sufrió un problema con el mono que se le abrió y quedó con el pecho expuesto durante los últimos giros.

En la última vuelta Zarco le recortó a Oliveira y entre los dos definieron mano a mano la carrera. Con lo justo el portugués aguantó al francés y se terminó quedando con su tercera victoria en MotoGP. Segundo terminó Zarco, tercero en pista fue Quartararo, pero sufrió un recargo de 3 segundos por cortar la curva 2 así que el último escalón del podio fue para Jack Miller, cuarto Quartararo y quinto Mir, sexto Viñales, séptimo Bagnaia, octavo Binder, noveno Morbidelli y décimo Bastianini.

Con 7 fechas cumplidas, el campeonato de MotoGP lo lidera Quartararo con 118 unidades, seguido por Zarco con 101 y Miller con 90 puntos. La próxima fecha será el Gran Premio de Alemania el fin de semana del 20 de junio.

