Olivera acusa a Insfrán de tener funcionarios “muy alejados de la realidad de los formoseños”

El concejal Fabián Olivera le pidió “una rápida redacción al gobernador Insfrán” ante los reclamos sociales que “no paran de exponerse”, y aunque en sus declaraciones se detuvo principalmente en el escenario habitacional, aseguró que la conducta del jefe del Ejecutivo “se observa con extrema nitidez en otros temas de la vida de los formoseños, como el educativo, comercial y sanitario”.

Olivera no para de visitar los barrios más humildes de la ciudad, donde los reclamos y los reproches al Gobierno provincial siguen en alza. “Vamos a acompañar a los que más necesitan, mientras crecen los asentamientos, y el gobierno no reacciona ante los cientos de pedidos”, se comprometió el edil de la oposición que, en compañía de su par de bancada, Daniel Caballero, estuvo en las últimas horas en el Lote 110, hablando con los vecinos y entregando alimentos.

“Se necesita un trabajo social serio y responsable, con equipos que conozcan la realidad de la gente los barrios”, sostuvo, tras lo cual reafirmó ante un nutrido grupo de madres y sus hijos pequeños que “los asentamientos informales crecen y el gobierno no reacciona”.

“Al gobernador Insfran lo veo cansado y sin reacción, tiene funcionarios y legisladores muy alejados de la realidad de los formoseños”, advirtió Olivera, al plantear una respuesta a la falta de respuestas oficiales.

“Después de una semana dura, llena de reclamos y de planteos muy concretos que desnudan una brutal crisis institucional en material habitacional, Insfran no reacciona ante la brutal realidad que golpea con dureza”, reafirmó.

“Veo a un gobernador, a sus colaboradores y a los legisladores del mismo espacio, ignorando a la gente; están como plantados en otra realidad, como ocupándose de una agenda que no contempla los verdaderos problemas de la gente”, apreció.

“Lo mismo se evidencia ante el planteo de muchos sectores comerciales; el silencio indignante con las clases, donde nadie sabe cómo se va a instrumentar; la vacuna no llega a los sectores más expuestos ante el coronavirus”, subrayó, al ampliar su mirada sobre la actitud de los funcionarios del oficialismo.

