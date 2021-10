Olivera: «Ahora aparecen las máquinas en los barrios, pero cuando la gente necesita no están»

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

El concejal Fabián Olivera, quien en los comicios legislativos del 14 de noviembre buscará la reelección por la lista “Juntos Estamos con Vos”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó su malestar al denunciar que el oficialismo hace uso político de las herramientas con la que debe brindar respuestas a los vecinos.

“La plata de la campaña que hoy saca la Municipalidad que estamos viendo en publicidad son las obras que faltan en la ciudad, ahora aparecieron las máquinas a hacer tareas, pero cuando la gente necesita no están, los vecinos me dicen que son años los que están en el barro, con los desagües tapados, se cansó la gente y sabe que cuando hay campaña aparecen las máquinas, estos ripios provisorios, sabemos que el decir que no hay plata para mejorar las calles ,iluminación, es mentira, plata hay y aparece en la campaña, son las obras que faltan durante el año, si esto se hubiese invertido durante estos dos años de campaña sería otra cosa, hay que hacer un mantenimiento de las calles, el cuneteo constante, la recuperación de los espacios verdes, mejorar los bacheos de algunas calles, la mejor campaña que pueden hacer es la gestión y la plata que estamos viendo en esta cantidad de cartelería que hay, es la plata que faltó en obras en estos años”, aseveró el edil.

“Son de manual, esa es la diferencia que tenemos con la actual gestión, con Insfrán y Jofré, ellos aparecen 20 días antes, nosotros estamos todo el año, veníamos marcando la necesidad de los barrios con calles en mal estado, lo mal que pasaron los vecinos con la lluvia, de pronto 20 días antes aparece una máquina, se llenó de carteles, si esa plata se la gestiona durante el año en un buen perfilado, cunetear, mejorar la pavimentación en algunas calles sería mejor. Hoy la gente reconoce más el trabajo durante el año y no estos 15 días finales de la campaña donde aparece la plata mal gastada en estos carteles, eso me hace ser diferente a Insfrán, creo que hay que trabajar todo el año, ayudar a la gente a trabajar todo el año, mejorar la ciudad durante el año y después esperar las elecciones y mostrar gestión, no carteles”, indicó el concejal.

Asimismo se mostró sorprendido de que la cara del gobernador Insfrán aparezca en muchos carteles,teniendo en cuenta que no es candidato. “Insfrán no es candidato a nada, la gente hoy tiene un enojo por todo lo que está pasando y por lo mal que la ha pasado, no deben olvidar que estuvimos un año y medio encerrados, la gente sin poder trabajar, sin actividades sociales, se dio cuenta Insfrán que se equivocó con los candidatos que tenía entonces sale él a dar la cara sin cargo y a mostrar no sé qué cosa, pero el vecino sabe, ya está más vivo, más canchero con la política, se ríen cuando aparecen las máquinas, saben que llega la política y aparecen las máquinas, no se olvidan de lo que han pasado con cada lluvia, pero eso nos hace ser diferentes a ellos y eso es lo que creo que hay que trabajar todo el año y no 15 días antes como hacen ellos,d a bastante bronca”, aseveró.

“Noto que esta es una campaña corta, donde no hay lugar para las improvisaciones, hay candidatos que salen a buscar votos desesperados, prometiendo un montón de cosas que no se pueden cumplir, eso hace al enojo del formoseño, en una campaña tan corta no se puede improvisar candidatos, en la desesperación empiezan a prometer, lo que ha hecho el intendente ahora de empezar a sacar la plata de la municipalidad para hacer lo que están haciendo y no trabajar durante el año y demás, es lamentable, la gente la pasó mal en muchos barrios y ahora recién aparecen, eso nos hace ser diferentes porque nosotros estamos siempre junto al vecino”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp