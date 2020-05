Olivera: «Al gobierno no le interesa el transporte urbano»

Compartir

Este martes se informó oficialmente que el gobernador Insfrán, y el intendente capitalino, Jorge Jofré, ampliaron el convenio que autoriza al Estado provincial a subsidiar con 15 millones de pesos mensuales al servicio que presta Crucero del Sur. La medida extiende el beneficio del 1 de mayo al 31 de julio de 2020.

«Las fotos difundidas son antiguas, lo que me autoriza a conjeturar que jamás se reunieron; fue una mala actuación que no sé a quién sirve, pero que, si pone de manifiesto la continuidad de la brutal interna que reina en el peronismo, entre las supuestas dos máximas referencias del partido gobernante», evaluó el concejal capitalino Fabián Olivera (UCR).

«Tuvo que llegarse al paro de la empresa, con cientos de familias reclamando sus salarios y otros beneficios con la incertidumbre que todo un escenario de estas características en medio de la pandemia representa, miles de usuarios sin poder usar un servicio clave para trasladarse para que el gobernador se digne en seguir subsidiando una actividad pública que, de otra manera, no podría existir»”, recriminó.

«Este apriete se hace porque la gente carga su bronca contra el intendente, y, si bien, él tiene su dosis de responsabilidad como administrador, quien maneja el dinero es la Provincia; se trata de un dinero que Nación envía a Formosa, con el cuento local de fondos propios. Lo concreto es que, de nuevo, los afectados son los más vulnerables», reafirmó.

«Lo veo muy apichonado al intendente, como derrotado, sintiendo los efectos de la interna, donde uno maneja los fondos, y el otro, hace lo que puede, y lo que puede no es mucho, y eso se refleja en lo que es hoy la ciudad, muy abandonada, muy sucia”, opinó.

“Esa ciudad turística y moderna prometida está muy, pero muy lejos; me hubiera gustado ver a este intendente más cerca de los cooperativistas que le ponen el cuerpo al momento sanitario, peleando por un bono de 5000 pesos, como consiguieron los policías, pero está muy limitado», agregó.

«Esto que acaba de ocurrir con el subsidio es una muestra vergonzosa de por donde pasa la prioridad de los gobernantes que, muchas veces, gritan al cielo su formación nacional y popular, cuando la realidad los pone del otro lado del mostrador», embistió.