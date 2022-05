Olivera aseguró que los módulos se utilizan para hacer política y no como una solución habitacional

Compartir

Linkedin Print

El ex Concejal por la UCR Fabián Olivera, en comunicación con Radio Expres apuntó sobre las políticas que se tomó con el programa de módulos habitaciones que llegó para dar una solución a familias que vivían en asentamientos y zonas anegadas. Asimismo aseguró que «con el tiempo se fue desvirtuando y no se entregan a familias que realmente no tienen donde vivir», además lamentó que «sean construcciones muy precarias, con problemas de infraestructura y de urbanización».

«Los módulos habitacionales en su momento cuando salió fue un buen programa que llegó durante la intendencia de Fernando De Vido para llevar soluciones a las familias que no tenían un hogar y radicar los asentamientos», contó.

A su vez, señaló que «el problema fue que con el tiempo se fue desvirtuando, porque el fin del mismo cuando salió el Estado iba a los asentamientos con un equipo interdisciplinario para convencer a la gente para sacarlo de a dónde vivían y trasladarlos a las urbanizaciones o nuevos barrios que se estaban construyendo, sin embargo, con el tiempo se metieron a hacer políticas con los módulos y hoy el Ministerio de la Comunidad se sienta en un escritorio a pedir que se anoten las personas para los módulos y esto colapsó, porque se dejó de hacer lo que en un principio se realizaba que era ir a los barrios a censar para que verdaderamente las familias que necesitan puedan obtener un lugar donde vivir y que esté en condiciones».

«Esto no es para que la gente se anote como la adquisición de una vivienda, porque hay muchas personas que viven en alquiler y entonces todos se acercaron para adquirir un módulo y esto colapsó, porque es más fácil; saben que para conseguir una casa por el IPV, tienen que esperar un sorteo, no hay inscripciones y las que están terminadas no entregan, entonces las personas empiezan a buscar por otra parte», añadió.

Además lamentó que los módulos sean construcciones «muy precarias», con problemas de infraestructura y de urbanización, «los terrenos no están acondicionados y cuando llueve se inunda, el colectivo urbana no ingresa al barrio, porque no hay caminos en buen estado, no cuentan con escuelas, centros de salud, por ejemplo uno de ellos es el barrio Urbanización España que está totalmente aislado y tienen más de 400 módulos», recordó.

Y aseguró que la única solución para mejorar esta situación es que «cuando se realicen estos programas nacionales cuenten con personas idónea, preparada, trabajando con la buena política, con gente que realmente realice un trabajo con responsabilidad».

Compartir

Linkedin Print