Olivera aseguró que para fin de año van a haber unos 60 colectivos circulando en la ciudad

El director de transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera visitó el piso de Expres en Radio donde habló de diferentes cuestiones, entre ellas acerca de la labor que lleva adelante en su gestión. Aseveró que para fin de año van a haber unos 60 colectivos dando vueltas por la ciudad. “La idea del Intendente es llegar a los 70”, dijo.

Olivera comenzó diciendo: “el Ejecutivo municipal es algo diferente desde que está Jorge Jofré quien nos da la posibilidad de trabajar en las diferentes áreas”.

“Estoy muy motivado trabajando porque dan muchas ganas de trabajar en la Comuna”, añadió.

Servicio de colectivos

Al respecto, el ex concejal indicó “nosotros nos exigimos mucho, nunca estamos conformes con lo que estamos hecho porque quiero más frecuencia y colectivos”.

“Estamos trabajando para seguir mejorando todo en lo que hace a los diferentes servicios y más aún en lo que hace a transporte porque hay barrios que después de 30 años vuelven a tener colectivos”, explicó.

“Tenemos que decir que estamos preparando unos cuantos móviles más para poder reforzar varias líneas. Por supuesto que tenemos algunas falencias que tenemos que ir mejorando, tenemos que seguir organizando y realizando varios trabajos para poder llevarle al vecino un mejor servicio, gran parte de los barrios están cubiertos con el servicio”, dijo.

En cuanto a la cantidad de coches que hay en la calle, señaló “hay 44, salen 40 y 4 quedan de refuerzo y los próximos días habrán unos 7 más. La idea del Intendente es llegar a los 70 coches, creo que antes de fin de año llegaremos a los 60 por supuesto que hay cosas que tenemos que mejorar en cuanto a frecuencias por ejemplo”.

Asimismo, explicó que el servicio hoy se sostiene y aunque “nosotros no ganamos para ganar dinero, prestamos un servicio rentable y se sostiene con lo que se recauda, se está aumentando el salario de los choferes, algo que no es menor”.

Ante las críticas a nivel nacional de que el costo del pasaje de colectivos es más caro que en otros puntos del país, explicó “Formosa es un municipio que no tiene subsidios y solo está 30 pesos más caro que el AMBA que si los tienen”.

“Es muy importante tener subsidios, nos sería muy útil, pero hoy la estamos peleando todos juntos y muy bien para cumplir con el servicio. Ojalá vuelvan los subsidios, no tenemos muchas esperanzas, porque el Gobierno Nacional es muy insensible”, señaló el exedil.

Universidad

Al respecto del mismo indicó “creo que este gobierno ha tocado lo que para nosotros significó muchos años de lucha y nos ha unido para defender algo tan preciado como las universidades nacionales”.

“Creo que son improvisación es de un gobierno que no tiene norte”.

“La universidad pública es la esencia del país. Además es un gobierno que se maneja mediante las encuestas, no está cerca del pueblo”, aclaró.

“Entre los peronistas y los radicales hay más puntos en común que en contra y más hablando de la educación y la salud pública”,cerró diciendo.