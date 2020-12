Olivera: “Con 300 módulos podría ceder la brutal presión entre los más pobres”

Compartir

El concejal Fabián Olivera consideró que, con la entrega de 300 módulos habitacionales, “podría ceder gran parte de la brutal presión” que existe en una amplia franja de la población capitalina, porque “las familias más indigentes no tienen un lugar digno donde vivir”.

“Hoy muchos asentamientos tienen decenas de casas listas para ser entregadas; nadie sabe porque el Gobierno provincial las tiene ahí formando parte de un paisaje, a todas luces contradictorio con la penosa y angustiante realidad de miles de formoseños, hoy muy golpeados por los efectos de la pandemia”, contextualizó el legislador radical, tras visitar varios de estos lugares en compañía de su par de bancada, Daniel Caballero.

“Una importante cantidad de esos pobladores que en su momento abandonaron zonas inundables, para reubicarse en nuevos asentamientos con la promesa de una vivienda, volvieron a sus viejas casas, cansados de las mentiras y las falsas promesas”, agregó.

“En estos últimos días, con las lluvias y los fuertes vientos, el dramático cuadro habitacional de la ciudad quedó expuesto como nunca, y uno ya no sabe que calificativo utilizar para describir lo que ve, lo que siente, pero, sobre todo, lo que le genera la gente que vive en estos lugares”, admitió.

“Creo que, entregando unos 300 módulos, se podrá oxigenar muchísimo la enorme presión que existe, y que no deja de aumentar, en esta franja poblacional; se sabe que las casas están esperando, y que sólo falta la decisión oficial”, sostuvo Olivera.

