Olivera: «Con Crucero del Sur retrocedimos 10 años, siempre tiene un problema y no hay alternativas»

Compartir

Linkedin Print

Tras los inconvenientes que se registran desde hace días para cargar la SUBE, el ex concejal capitalino Fabián Olivera cargó nuevamente con el servicio de transporte urbano de pasajeros en la ciudad y lamentó que no haya alternativas para subsanar los problemas. «Con Crucero del Sur retrocedimos 10 años, siempre tiene un problema y no hay alternativas», dijo.

«La SUBE amaneció con problemas, ya que en varios kioscos donde se cargaban no tenían sistema y la gente con preocupación se resignó nuevamente a no ocupar el colectivo», comenzó diciendo el ex edil.

Seguidamente indicó que es lamentable todo lo que sucede porque «si no es la SUBE es el colectivo o el combustible».

«Arrancamos el mes con problemas, mucha gente aprovecha el cobro para cargar la SUBE, más ahora que se viene el fin de semana largo», dijo.

Y acotó: «los problemas del transporte urbano se acumulan, porque el tener colectivo y que no haya SUBE es un problema mucho más complicado, esto no es la primera vez que sucede, se viene acumulando desde hace años, y más cuando se viene un fin de semana largo donde muchos siguen trabajando y necesita para pagar el colectivo».

«Ya no hay control ni de los colectivos y tampoco de la SUBE, todo está descontrolado, el servicio en general de esta empresa no nos termina de asombrar, lo que pasa en Formosa no es casualidad, se habla de la crisis del transporte en todo el país, pero en Formosa que no haya sistema para cargar la SUBE desde hace cuatro días es serio», asintió Olivera.

Agregó que lo peor es que no hay opción, ya que en este caso «la Municipalidad debería poner ticketeras y que haya inspectores como antes. En lugar de progresar retrocedemos con Crucero».

Auditoria

Consultado por la auditoria a la empresa, respondió: «es perder tiempo, es entretener a los concejales, funcionarios y a la gente, no hace falta hacer una auditoria para saber que esta empresa está fundida, que se le sigue dando plata a una empresa que no cumple y les faltó el respeto a todos los vecinos».

«Auditar para saber que esta fundida desde hace por lo menos dos años es una pérdida de tiempo», lanzó.

Y siguió: «el problema de todo es que en lugar de progresar retrocedemos, es decir, nunca tuvimos los 120 colectivos, cada vez son menos las unidades, y las líneas también, ahora no tenemos sistema de SUBE, es decir, no avanzamos, debemos ser la única ciudad del país que en lugar de progresar con el transporte urbano estamos retrocediendo».

«Hay otros municipios donde hay servicios diferenciados con líneas más largas y costos bajos, van evolucionando, otros municipios tienen varias empresas de colectivos, pero acá con Crucero del Sur retrocedimos 10 años atrás. El problema es que no hay reacción y tampoco propuestas alternativas», cerró diciendo Olvera.

Compartir

Linkedin Print