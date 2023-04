Olivera confirmó su alejamiento de Neme: «Ella suscribió un acuerdo con el PRO»

El exconcejal Fabián Olivera confirmó su alejamiento del espacio que lidera la diputada provincial, Gabriela Neme, aseguró que el fondo de la decisión tuvo que ver, puramente, con “diferencias de tono político” surgidas en los últimos días, y admitió que se siente “dolorido y triste”, pero que “mantiene un fuerte sentimiento de amistad y admiración” hacia la dirigente peronista.

“A Gaby la quiero mucho, lo ocurrido no puede modificar esto; mi alejamiento tuvo su origen en razones puramente políticas”, aseguró Olivera, un reconocido militante del radicalismo, y que se unió a Neme, en el armado de una alianza con miras a las elecciones de este año.

“Ella suscribió un acuerdo con el PRO, lo que me parece bien; siempre creí y defendí las alianzas, soy radical y eso es parte de la historia partidaria”, reveló al contar las razones del distanciamiento.

“Sin embargo, como parte de la componenda, permitió que el PRO se inmiscuya en el armado de listas, lo que de ninguna manera puedo avalar; las candidaturas deben surgir de un consenso amplio entre toda la dirigencia, no en una oficina entre dos o tres extraños”, añadió.

“Esto generó un intercambio de posiciones que finalmente no pudo canalizarse en un entendimiento; por eso me alejé”, reafirmó.

“Cosas así no son parte de mis valores políticos; me sorprendí mucho que ella haya aceptado un acuerdo de esta naturaleza”, sostuvo.

“Lo ocurrido me generó dolor y tristeza, pero mantiene un fuerte sentimiento de amistad y admiración”, confesó. “La quiero y admiro, y fue un tiempo de mucho crecimiento y aprendizaje el que viví en el espacio que lidera”, subrayó.

